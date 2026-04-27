 Investigación sobre 'aparta parqueos' y cobros irregulares
Nacionales

Identifican a "aparta parqueos" e investigan cobros irregulares en zona 13

Turistas extranjeros denunciaron cobros de hasta US$50 por el uso de estacionamiento en los alrededores del Zoológico la Aurora.

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Un total de 33 supuestos cuidadores de vehículos fueron identificados en la zona 13., Ministerio Público
Un total de 33 supuestos cuidadores de vehículos fueron identificados en la zona 13. / FOTO: Ministerio Público

El Ministerio Público (MP) informó que este lunes, 27 de abril, se implementó un operativo en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, en seguimiento a denuncias de turistas extranjeros con respecto a cobros irregulares que personas particulares, conocidas como "aparta parqueos",  estarían realizando en el sector por el uso de estacionamiento en la vía pública.

De acuerdo con la información compartida por la institución, las diligencias fueron coordinadas por la Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros, que trabajó en coordinación con el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), la Policía Nacional Civil, el Departamento de Tránsito, la División Especializada en Investigación Criminal de Delitos contra Turistas Extranjeros y la DISETUR.

"Se realizó un operativo en los alrededores del zoológico La Aurora, zona 13 de la ciudad de Guatemala. Estas acciones tienen como objetivo fortalecer la investigación en curso, identificar a los responsables y prevenir la comisión de delitos", detalló el MP por medio de su departamento de Información y Prensa.

La oficina explicó que los avisos recibidos de parte de los afectados reflejan que en las cercanías del lugar, personas se hacen pasar por empleados del zoológico y exigen pagos que oscilan entre Q35 y US$50 para permitir el estacionamiento, aprovechando posteriormente la visita para abrir los vehículos y sustraer pertenencias.

En ese contexto, se pusieron en marcha las diligencias, durante las cuales se identificó a 33 personas que se dedican a supuestamente cuidar vehículos en el sector y se instaló un puesto fijo de seguridad policial para resguardar a los visitantes.

El MP enfatizó que este tipo de operativos se desarrollan en resguardo de la vida, integridad y patrimonio de los más de 7 mil visitantes nacionales y extranjeros que acuden al recinto de resguardo animal cada fin de semana.

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Operativo de identificación de

Analizan soluciones a "aparta parqueos"

En diciembre de 2025, el Congreso de la República fue instalada una mesa técnica para abordar el fenómeno de los "aparta parqueos", que son personas que prácticamente se apropian de espacios públicos y cobran a los ciudadanos que necesitan estacionar sus vehículos en estos sectores.

En ese contexto, el diputado Juan Carlos Rivera, secretario de la Comisión Permanente del Legislativo, sostuvo una citación con autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), del Ministerio Público (MP) y de Emetra, con el objetivo de profundizar en el análisis del tema y conocer propuestas para hacerle frente a la problemática.

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Este es el plan de las autoridades para poner fin al negocio de los aparta-parqueos en la ciudad de Guatemala.

El legislador indicó que este tema no es simplemente la existencia de personas que colocan "banquitos" para apartar los espacios destinados a los estacionamientos, sino que, según las conversaciones sostenidas con autoridades, es un asunto que va más allá y se relacionaría con temas ilícitos e, incluso, la existencia de esquemas organizados para cometerlos.

"Emetra nos ha explicado que este tema, a consideración de ellos, no es simplemente personas que apartan parqueos, sino que creen que ya se han convertido en grupos criminales que apartan estos parqueos", compartió.

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