 Lo que ganan al mes los aparta-parqueos en la capital
Nacionales

Autoridades revelan cuánto podrían ganar al mes los aparta-parqueos en la capital

Este es el plan de las autoridades para poner fin al negocio de los aparta-parqueos en la ciudad de Guatemala.

Compartir:
Imagen con fines ilustrativos. , Captura de pantalla video TikTok.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Captura de pantalla video TikTok.

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer que avanzan en la construcción de un plan interinstitucional para enfrentar a los llamados aparta-parqueos, grupos que cobran por estacionar en la vía pública y que, en muchos casos, están vinculados a estructuras criminales. La iniciativa surgió tras una citación de la bancada Victoria al directorio de la Entidad Metropolitana Reguladora del Transporte y Tránsito (Emetra), donde se revisaron los operativos y controles actuales.

Durante la reunión, el diputado Juan Carlos Rivera cuestionó la falta de resultados en los operativos y el incremento de cobros ilegales en distintas zonas de la ciudad. Los aparta-parqueos exigen pagos altos y, cuando los automovilistas se niegan, sus vehículos son dañados o incluso saqueados.

Rivera detalló que cada punto controlado por aparta-parqueos puede generar entre Q10 mil y Q15 mil al mes. Por ello, insistió en que la problemática debe ser abordada de manera coordinada entre instituciones.

En ese sentido, el gerente de Emetra, Héctor Flores, explicó que estas prácticas no son aisladas: "estas personas forman parte de estructuras organizadas".

Ya hay un cierto nivel de organización detrás de los 'apartaparqueos' (...) Lo que hemos ido notando es que hay estructuras que organizan esto", explicó Flores.

Plan conjunto para frenar el cobro ilegal de parqueo en la vía pública

Como resultado, se acordó instalar una mesa técnica interinstitucional entre el Congreso, Emetra, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil para ejecutar un plan conjunto. Este incluirá trabajo de campo, operativos focalizados y acciones legales para liberar los espacios públicos en beneficio de los ciudadanos.

El diputado Rivera añadió que estas reuniones permitirán estudiar posibles reformas legales, incluyendo una iniciativa para incorporar al Código Penal sanciones directas contra quienes cobren por "cuidar" carros en la vía pública.

Video muestra agresión a agentes de la PMT durante operativo contra “aparta parqueos” en zona 4

Imágenes registran el momento en que “aparta parqueos” atacan a la PMT en operativo realizado en zona 4.

Flores señaló que actualmente Emetra realiza operativos diarios en todas las zonas de la capital, retirando obstáculos colocados para reservar espacios; sin embargo, reconoció que la alta organización detrás de estas estructuras exige una respuesta más robusta. También sugirió que las autoridades deben comenzar por liberar las áreas alrededor de centros asistenciales y sedes del IGSS, donde los cobros ilegales son frecuentes.

Con la mesa técnica y la propuesta de reformas, las instituciones buscan finalmente desarticular el negocio ilegal que se ha expandido durante años y recuperar el espacio público para los ciudadanos.

Con información de la periodista Dayana Rashon. 

En Portada

Ley de Codedes continúa vigente por resolución de la Corte de Constitucionalidad t
Nacionales

Ley de Codedes continúa vigente por resolución de la Corte de Constitucionalidad

09:01 PM, Nov 27
Identifican a pandilleros durante requisat
Nacionales

Identifican a pandilleros durante requisa

09:52 PM, Nov 27
Argentina y España solo podrán enfrentarse en la final del Mundial tras decisión de la FIFAt
Deportes

Argentina y España solo podrán enfrentarse en la final del Mundial tras decisión de la FIFA

02:05 PM, Nov 27
El mensaje de Bukele a EE. UU. por el Día de Acción de Graciast
Internacionales

El mensaje de Bukele a EE. UU. por el Día de Acción de Gracias

02:45 PM, Nov 27

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaSeguridadEstados Unidos#liganacionalFutbol GuatemaltecoEE.UU.PNCCorrupción
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos