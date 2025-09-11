 Agreden a agentes de la PMT durante operativo en zona 4
Nacionales

Video muestra agresión a agentes de la PMT durante operativo contra "aparta parqueos" en zona 4

Imágenes registran el momento en que "aparta parqueos" atacan a la PMT en operativo realizado en zona 4.

Operativo contra “aparta parqueos" en zona 4., Captura de pantalla video X.
Operativo contra “aparta parqueos" en zona 4. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video muestra el momento en que varias personas que se dedican a apartar parqueos de forma ilegal intentaron agredir a agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala durante un operativo realizado en la zona 4 capitalina.

El incidente ocurrió el 10 de septiembre de 2025, luego de que la PMT recibiera denuncias de vecinos sobre personas que apartaban espacios de parqueo en la 9ª avenida, Ruta 2 y otras calles del sector. En respuesta, los elementos de tránsito realizaron un operativo para liberar los espacios públicos y garantizar el estacionamiento libre para los ciudadanos.

Durante la intervención, se retiraron obstáculos que impedían el acceso a los parqueos y se evitó que los individuos que apartaban los lugares cobraran tarifas ilegales. El operativo también se extendió a la cancha de Base 2, con el objetivo de facilitar el estacionamiento a los vecinos de la zona.

En el desarrollo del operativo, algunos de los llamados "aparta parqueos" mostraron resistencia y lanzaron objetos contra los agentes.

Hoy nuevamente nos agredieron. Individuos y hasta familias se ‘adueñan de los lugares y cobran para parquearse’, por eso estamos retirando los materiales. No desistiremos en seguir atendiendo las denuncias de los vecinos", declaró Amílcar Montejo, director de comunicación social de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito de la Ciudad de Guatemala (Emetra).

PMT hace un llamado 

La PMT hizo un llamado a la población, recordando que cualquier intento de agresión contra los agentes tendrá consecuencias legales. Además, advirtieron a los negocios que apartan espacios de parqueo que esta práctica es ilegal y será sancionada.

La institución agradeció a los vecinos por las denuncias realizadas a través del 1551 y otros canales de comunicación, que permiten actuar de manera efectiva para garantizar el orden y el uso adecuado del espacio público. La PMT reafirmó su compromiso de supervisar y mantener la libertad de parqueo en toda la ciudad, asegurando que los espacios públicos estén disponibles para todos los ciudadanos.

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.#liganacionalMundial 2026redes socialesSeguridadSeguridad vial
