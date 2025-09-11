Hombre destroza cajero automático con una piedra

Un joven de 26 años fue detenido en Posadas, provincia de Misiones, Argentina, luego de protagonizar un violento incidente contra un cajero automático. Las cámaras de seguridad de una entidad bancaria registraron el momento en que, enfurecido por no poder retirar dinero, utilizó una piedra de gran tamaño para causar daños al dispositivo.
El hecho ocurrió la mañana del 9 de septiembre en la intersección de la avenida Uruguay y la calle Noruega. De acuerdo con el reporte policial, alrededor de las 6:15 horas, un vecino que presenció la escena dio aviso a las autoridades mediante una llamada al Centro Integral de Operaciones 911.
Las imágenes de vigilancia muestran cómo el joven, identificado como Lucas T., golpeó repetidamente el cajero hasta destrozar la pantalla y parte del teclado. Minutos después, agentes del Comando Táctico Especial de la Policía de Misiones desplegaron un operativo en el sector. Gracias a la rápida intervención de una patrulla que llegó al banco, el sospechoso fue capturado cuando intentaba huir.
Detienen a joven que destrozó cajero automático
El detenido fue trasladado a la Comisaría Tercera UR-I, donde quedó bajo custodia y a disposición judicial. Los agentes también incautaron las piedras que habrían sido utilizadas para cometer el ataque.
Durante su declaración, Lucas T. aseguró que actuó de esa manera porque el cajero no le entregó el dinero solicitado. Sin embargo, según medios locales, la verdadera razón fue que no tenía fondos disponibles en su cuenta, situación que desencadenó su furia.
El banco afectado reportó daños significativos en el equipo: la pantalla del cajero resultó completamente destruida y varias partes del teclado quedaron inservibles. La institución colabora con la policía en la investigación para determinar el monto de los perjuicios ocasionados.