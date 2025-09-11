Video revela modus operandi de robacasas en zona 11

Un video de cámaras de seguridad se hizo viral en redes sociales al mostrar la forma en que un grupo de hombres utilizó un vehículo como señuelo para ingresar a robar a una vivienda ubicada en la zona 11 capitalina.
Las imágenes muestran que todo inició cuando una camionetilla se estacionó frente a una casa ubicada en una esquina del sector. Segundos después, el conductor descendió del vehículo y simuló que este presentaba problemas mecánicos.
Cuando el propietario de la vivienda salió y abrió la puerta, el supuesto automovilista lo empujó e ingresó por la fuerza. En ese momento, otra persona descendió de la camionetilla para unirse al ataque.
Pocos segundos después, llegó un segundo vehículo del que descendieron al menos cuatro hombres más, quienes también entraron a la casa.
Robacasas se llevaron un vehículo
Tras varios minutos dentro del inmueble, algunos de los delincuentes salieron conduciendo un carro que estaba en la vivienda y huyeron a toda prisa. El resto de cómplices salió caminando.
En el video se observa que el último en retirarse fue empujado por el dueño de la vivienda, pero logró levantarse y escapar.
Vecinos se acercaron para auxiliar a la víctima, quien señalaba a los delincuentes, aunque nada pudieron hacer para detenerlos.
Hasta el momento, ni la Policía Nacional Civil (PNC) ni el Ministerio Público (MP) han informado si se presentó una denuncia o si ya se realizan operativos para ubicar a los responsables.