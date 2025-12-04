En el Congreso de la República fue instalada una mesa técnica para abordar el fenómeno de los "aparta parqueos", que son personas que prácticamente se apropian de espacios públicos y cobran a los ciudadanos que necesitan estacionar sus vehículos en estos sectores.
Mesa técnica analiza fenómeno de "aparta parqueos", ¿qué soluciones se plantean?
Autoridades revelaron que incluso los mismos residentes de ciertas áreas en la capital son víctimas de cobros ilegales a cambio de poder estacionar sus propios automóviles en la vía pública.
- por Nancy Alvarez
- 11:20, Dic 04 2025
