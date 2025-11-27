 Conforman Comisión Permanente del Congreso
Nacionales

Conforman Comisión Permanente del Congreso para segundo período extraordinario

La junta directiva del Legislativo también definió la celebración de las dos primeras sesiones extraordinarias para la próxima semana.

El hemiciclo del Congreso de la República., Ilustrativa de archivo: Organismo Legislativo
El hemiciclo del Congreso de la República. / FOTO: Ilustrativa de archivo: Organismo Legislativo

El Congreso de la República está por cerrar el segundo período ordinario de sesiones. En ese contexto, la junta directiva celebró este jueves, 27 de noviembre, su última reunión para abordar una serie de temas, incluida la integración de la Comisión Permanente.

El diputado Jorge Ayala, segundo vicepresidente del Legislativo, señaló que se dio cumplimiento a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, por lo que, de común acuerdo, se definió quiénes formarían parte de la referida comisión, que asumirá a partir del 1 de diciembre y se mantendrá en funciones hasta el 14 de enero de 2026.

"Esta instancia tendrá a su cargo todas las funciones de la Junta Directiva. Además, ejercerá las funciones que le asigna la Constitución Política de la República y cualquier otra ley. También le corresponde vigilar la conservación de los archivos, edificio y demás enseres o pertenencias del Congreso", explicó.

La Comisión Permanente para el segundo periodo extraordinario quedará conformada de la siguiente manera:

  • Presidente: Nery Ramos y Ramos.
  • Vocales: Gerson Barragán, Jorge Ayala y Kevyn Escobar.
  • Secretarios: Juan Carlos Rivera, Sabino Velásquez y José Pablo Mendoza.
Diputados aprueban presupuesto del Organismo Legislativo

La asignación será financiada con Q987 millones con recursos corrientes del Estado y se complementará con recursos propios por Q100 millones,

Celebración de sesiones

En la reunión de junta directiva que se realizó este día se definió la celebración de las dos primeras sesiones extraordinarias, previstas para el martes y jueves de la próxima semana.

Ayala también informó que la primera reunión de Comisión Permanente se podría realizar el próximo lunes para crear una propuesta de orden del día para las referidas plenarias.

"Efectivamente, hay algunos proyectos que están en tercer debate y otros a la espera de su aprobación por artículos y redacción final. Es una oportunidad de buscar consensos para la aprobación de algunos decretos más antes de fin de año", explicó el parlamentario.

Con ello, la Comisión Permanente buscará garantizar la continuidad del trabajo parlamentario y el cumplimiento de las responsabilidades institucionales mientras el Congreso se encuentra en receso.

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

