Diputados aprueban presupuesto del Organismo Legislativo

Con 132 votos quedó aprobado este martes 25 de noviembre, el presupuesto del Organismo Legislativo para el Ejercicio Fiscal 2026 por Q987 millones.
El presupuesto del Organismo Legislativo del 2026 suma un monto de Q1 mil 087 millones, que representa el mismo presupuesto de este año y que únicamente es el 0.60% por ciento del proyecto del Presupuesto de la Nación, que asciende a más de Q163 mil 783.4 millones.
La asignación en mención será financiada con Q987 millones con recursos corrientes del Estado y se complementará con recursos propios por Q100 millones, que provienen de los saldos de caja y fondos propios establecidos en el Artículo 5 bis de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL), indicó el Congreso.
La aprobación del gasto de dicho organismo quedó en firme con la aprobación del Acuerdo Legislativo 12-2025.
La sustentación del presupuesto se efectúa sobre la base técnica del presupuesto por programas y los registros se realizarán en el Sistema Integrado de Administración financiera (SIAF) por medio del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) y Sistema de Gestión (Siges). Además, los recursos asignados están orientados a la ejecución de tres programas presupuestarios: actividades centrales, gestión legislativa y programas partidas no asignables a programas.
Durante la sesión que se encuentra en desarrollo también se aprobó con 129 votos a favor el proyecto de ley 6433 a este decreto le corresponde el número 21-2025. Ley alianza para el desarrollo de la infraestructura
Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*