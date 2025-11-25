Reprograman para enero audiencia de Roberto Arzú

El empresario y político Roberto Arzú García-Granados compareció este martes 25 de noviembre, ante el Juzgado Noveno Penal, donde fue citado a una audiencia de primera declaración por la supuesta comisión del delito de obstaculización a la acción penal.
Sin embargo, el Ministerio Público (MP), no asistió, debido a la incomparecencia de la Fiscalía, la audiencia de primera declaración de Roberto Arzú fue reprogramada para enero de 2026.
En sus declaraciones Roberto Arzú dijo que el MP a pesar de que fue el ente que presentó la denuncia no compareció a la diligencia.
Agregó que la fiscal general, Consuelo Porras fue quien lo denunció y señaló que en una página de Internet señalaron que a él lo están investigando en todas las Fiscalías.
"Hoy me presenté a esta audiencia como un hombre libre, sin cabestrillos como lo hacen los criminales y los corruptos y tampoco arrodillado y arrepentido como lo han hecho algunos empresarios; sino que lo hice con la frente en alto, dando la cara y viniendo a enfrentar la justicia de forma personal", manifestó Arzú.
El político señaló que le parece increíble que el Ministerio Público se haya excusado de asistir a la audiencia.
"Este Ministerio Público me puso una denuncia, una acusación, pidió mi orden de captura, no sé cuántos allanamientos en mi contra y a la hora de la primera declaración donde tienen que venir a presentar las pruebas y a demostrar mi culpabilidad no se presentan", indicó Arzú.
"La que me está acusando de obstrucción de la justicia pues obviamente yo esperaba que me diera la cara de frente pero obviamente no se presentó ella y mucho menos tampoco sus personajes que se han dedicado a perseguirme de una manera voraz", agregó.
Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7*