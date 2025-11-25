 Reprograman para enero audiencia de Roberto Arzú
Nacionales

Reprograman audiencia de Roberto Arzú

Roberto Arzú señaló que el Ministerio Público a pesar de que fue el ente que presentó la denuncia en su contra, no compareció a la diligencia.

Compartir:
Roberto Arzú destacó que el Ministerio Público, a pesar de que fue el ente que presentó la denuncia, no compareció a la diligencia. , Foto Archivo Angel Oliva
Roberto Arzú destacó que el Ministerio Público, a pesar de que fue el ente que presentó la denuncia, no compareció a la diligencia. / FOTO: Foto Archivo Angel Oliva

El empresario y político Roberto Arzú García-Granados compareció este martes 25 de noviembre, ante el Juzgado Noveno Penal, donde fue citado a una audiencia de primera declaración por la supuesta comisión del delito de obstaculización a la acción penal.

Sin embargo, el Ministerio Público (MP), no asistió, debido a la incomparecencia de la Fiscalía, la audiencia de primera declaración de Roberto Arzú fue reprogramada para enero de 2026.

En sus declaraciones Roberto Arzú dijo que el MP a pesar de que fue el ente que presentó la denuncia no compareció a la diligencia.

Agregó que la fiscal general, Consuelo Porras fue quien lo denunció y señaló que en una página de Internet señalaron que a él lo están investigando en todas las Fiscalías.

"Hoy me presenté a esta audiencia como un hombre libre, sin cabestrillos como lo hacen los criminales y los corruptos y tampoco arrodillado y arrepentido como lo han hecho algunos empresarios; sino que lo hice con la frente en alto, dando la cara y viniendo a enfrentar la justicia de forma personal", manifestó Arzú. 

El político señaló que le parece increíble que el Ministerio Público se haya excusado de asistir a la audiencia. 

"Este Ministerio Público me puso una denuncia, una acusación, pidió mi orden de captura, no sé cuántos allanamientos en mi contra y a la hora de la primera declaración donde tienen que venir a presentar las pruebas y a demostrar mi culpabilidad no se presentan", indicó Arzú. 

"La que me está acusando de obstrucción de la justicia pues obviamente yo esperaba que me diera la cara de frente pero obviamente no se presentó ella y mucho menos tampoco sus personajes que se han dedicado a perseguirme de una manera voraz", agregó. 

Según Arzú, CIDH respaldó su derecho a postularse en futuras elecciones

El político Roberto Arzú aseguró que existe persecución en su contra de parte del Ministerio Público; la Fiscalía rechazó los señalamientos.

Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7*

En Portada

Sistema Penitenciario activa protocolos por reo no hallado en cárcel de Escuintlat
Nacionales

Sistema Penitenciario activa protocolos por reo no hallado en cárcel de Escuintla

03:12 PM, Nov 25
El Chelsea golea al Barcelona en Stamford Bridget
Deportes

El Chelsea golea al Barcelona en Stamford Bridge

03:52 PM, Nov 25
Arévalo reitera su compromiso de combatir la violencia contra las mujerest
Nacionales

Arévalo reitera su compromiso de combatir la violencia contra las mujeres

04:21 PM, Nov 25
Emiten orden de arresto contra Anne Jakkaphong, copropietaria de Miss Universo, por fraudet
Farándula

Emiten orden de arresto contra Anne Jakkaphong, copropietaria de Miss Universo, por fraude

04:34 PM, Nov 25

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalCorrupciónEstados UnidosSeguridadPNCSelección NacionalFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos