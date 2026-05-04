Agresión en Zona 11: Reportan persona herida

Un hombre de 43 años resultó herido durante la madrugada de este lunes, 4 de mayo, en la intersección de la 1ª calle y 2ª avenida, en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala, tras un presunto ataque perpetrado por desconocidos.
De acuerdo con reportes recibidos por los Bomberos Municipales, automovilistas y vecinos alertaron sobre una persona lesionada en la vía pública, por lo que de inmediato se coordinó la presencia de unidades de socorro hacia el lugar.
Los técnicos en urgencias médicas le brindaron atención prehospitalaria a la víctima, quien presentaba una herida en el cuello. Posteriormente, se coordinó su traslado al Hospital Roosevelt para recibir atención médica especializada.
Según información preliminar, el paciente habría sido atacado por individuos no identificados en el marco de un asalto.
Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para esclarecer el hecho y dar con los responsables.
Otro intento de asalto
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, confirmó otro hecho violento durante esta mañana. Mencionó que desconocidos dispararon contra la conductora de un vehículo en la calzada Atanasio Tzul 9-20, zona 12.
El funcionario compartió que, de forma preliminar, se conoció que hubo un intento de asalto en el marco del cual unos motoristas detuvieron el vehículo y amenazaron con arma de fuego a la víctima.
"De acuerdo con la información, la conductora se opuso al robo y le dispararon de manera frontal, directa, en el lado del piloto. En el vidrio se hicieron de dos a tres disparos, pero la señora logró tirarse al suelo del vehículo y está ilesa", dijo durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
Añadió que los bomberos Voluntarios se encuentran en el lugar atendiendo a la persona afectada, a quien le han brindado los primeros auxilios; sin embargo, ella se ha negado a ser trasladada a un hospital.
De acuerdo con Montejo, este incidente afecta el tramo de zona 12 hacia el área norte, buscando el área de la Atanasio Tzul hacia el sector de zona 8.