 Conductora resulta herida en ataque armado contra picop en Chinautla
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Conductora resulta herida en ataque armado contra picop en Chinautla

El vehículo es utilizado para el transporte de personas hacia el mercado La Terminal.

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Área donde ocurrió el ataque armado contra la conductora de un picop en Tierra Nueva 2., Bomberos Municipales de Chinautla.
Área donde ocurrió el ataque armado contra la conductora de un picop en Tierra Nueva 2. / FOTO: Bomberos Municipales de Chinautla.

Una mujer resultó herida durante un ataque armado registrado en horas de la madrugada de este martes, 26 de mayo, frente a la manzana C, sector 10 de febrero, sobre el bulevar principal de Tierra Nueva 2, en el municipio de Chinautla, Guatemala.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque fue perpetrado por desconocidos que dispararon en repetidas ocasiones en contra de un picop utilizado para el transporte de personas hacia el mercado La Terminal, zona 4 de la Ciudad de Guatemala.

Como resultado del hecho violento, una persona de género femenino, quien conducía el vehículo, sufrió dos heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Además, debido al ataque, la automovilista perdió el control del volante y colisionó contra una vivienda del sector.

Trasladan a víctima

Elementos de los Bomberos Municipales de Chinautla acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a la víctima, quien hasta el momento no ha sido identificada. Tras lograr estabilizarla, realizaron el traslado hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios donde quedó internada.

Las autoridades correspondientes ya investigan el hecho para determinar las causas y dar con los responsables.

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