PMT de Fraijanes consigna bus tras pelea entre pilotos

Un video que circula en redes sociales captó el momento en que pilotos de buses interrumpieron el tránsito en jurisdicción de Fraijanes debido a una pelea originada presuntamente por no ceder la vía.
En las imágenes se observa cómo los conductores detienen las unidades en plena carretera mientras discuten frente a varios automovilistas y pasajeros. Durante el altercado, uno de los pilotos utiliza un bate para quebrar el espejo retrovisor del otro autobús, acción que puso en riesgo la seguridad vial y alteró el orden público.
El incidente generó reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la conducta de los involucrados y pidieron sanciones por el peligro ocasionado a pasajeros y demás conductores que transitaban por el sector.
Tras la denuncia ciudadana y la difusión del video, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Fraijanes informó que logró la consignación de uno de los buses involucrados en el hecho.
Cero tolerancia. No permitiré que pilotos irresponsables pongan en riesgo la integridad y la seguridad de los pasajeros y demás conductores. Tu denuncia es importante", señaló la Municipalidad de Fraijanes por medio de un comunicado difundido en redes sociales.
¿Qué ocurre cuando un vehículo es consignado?
Cuando una autoridad competente consigna un bus, el vehículo es retenido y trasladado a un depósito o predio municipal mientras se realizan las diligencias correspondientes.
Si la unidad está involucrada en un hecho de tránsito, el Ministerio Público documenta la escena mediante fotografías o videos y puede solicitar peritajes para determinar responsabilidades.
Para recuperar el vehículo, el propietario debe cancelar las multas impuestas, solventar la falta ante el Juzgado de Asuntos Municipales correspondiente y presentar la documentación legal requerida para gestionar la liberación de la unidad.
Por el incidente anterior, las autoridades municipales hicieron un llamado a los pilotos del transporte colectivo para actuar con responsabilidad y respetar las normas de tránsito, recordando que cualquier conducta agresiva o imprudente pone en riesgo la vida de pasajeros, peatones y demás conductores.
Asimismo, reiteraron que continuarán aplicando sanciones contra quienes alteren el orden público o comprometan la seguridad vial en las rutas del municipio.