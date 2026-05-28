Discusión entre dos hombres terminó en tiroteo en Jalapa

Una cámara de seguridad captó el momento en que una discusión entre un ciclista y un peatón terminó en un ataque armado que dejó un hombre fallecido y otras dos personas heridas en Jalapa.
Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, muestran a dos hombres discutiendo en plena vía pública. Uno de ellos se encontraba sobre la banqueta, mientras el otro permanecía en medio de la calle junto a una bicicleta.
Tras varios segundos de intercambio de palabras, el peatón se acerca hacia la calle, saca un arma de fuego y apunta contra el ciclista, quien intenta escapar del lugar. Sin embargo, en ese momento comienzan los disparos.
En la grabación se observa cómo el atacante dispara en repetidas ocasiones contra el hombre con quien segundos antes mantenía la discusión, provocando momentos de pánico entre las personas que se encontraban en el sector.
Capturan a presunto responsable
Tras el tiroteo, agentes del Grupo de Reacción Inmediata Lobos (GRIL) y de la comisaría 22 de la Policía Nacional Civil realizaron un operativo en el barrio San Francisco, zona 2 de Jalapa, donde capturaron a Rubén Lorenzo Castrillo, de 47 años, señalado como presunto responsable del ataque armado.
Durante la aprehensión, las autoridades le incautaron una pistola, tres tolvas y su respectiva licencia de portación.
En el mismo procedimiento también fue capturado Marvin Fernando Gutiérrez Rodríguez, de 26 años, quien acompañaba al fallecido, por el delito de obstrucción a la labor policial.
De acuerdo con los registros policiales, Gutiérrez Rodríguez posee antecedentes desde 2020, cuando fue detenido junto a otras personas en posesión de armas de alto poder, entre ellas fusiles M-16 y AK-47.
Identifican a la víctima
La víctima mortal fue identificada por las autoridades como Geremías Alexander Montecino Juárez, alias "Fusil", quien también contaba con antecedentes policiales por el transporte de un fusil AK-47 y municiones.
Los heridos fueron identificados como Orlando R., de 24 años, y Julián S., de 23, quienes permanecen bajo atención médica.
Ambos capturados fueron puestos a disposición de los juzgados correspondientes para resolver su situación legal.