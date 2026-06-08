Rescatan a dos adultos mayores de incendio en zona 19

La noche de este lunes 8 de junio, se registró un incendio estructural en una vivienda de la 9na. avenida y 7ma. calle de la colonia La Florida zona 19, dónde se encontraban dos adultos mayores.
Bomberos Municipales acudieron en respuesta a múltiples llamadas de emergencia, y al llegar al lugar comenzaron la labores para apagar un incendio en dicha vivienda.
Equipos de rescate de Bomberos Municipales, lograron ingresar a la vivienda para localizar y poner a salvo a dos adultos mayores.
Los afectados fueron extraídos del lugar y evaluados por paramédicos en el lugar, ninguna persona sufrió lesiones, detallaron, los socorristas.