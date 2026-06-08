 Rescatan a dos adultos mayores de incendio en zona 19
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Rescatan a dos adultos mayores de incendio en zona 19

Bomberos trabajaron para controlar un incendio en una vivienda de la colonia La Florida.

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Bomberos evaluaron a los adultos mayores. , Foto Bomberos Municipales
Bomberos evaluaron a los adultos mayores. / FOTO: Foto Bomberos Municipales
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La noche de este lunes 8 de junio, se registró un incendio estructural en una vivienda de la 9na. avenida y 7ma. calle de la colonia La Florida zona 19, dónde se encontraban dos adultos mayores.

Bomberos Municipales acudieron en respuesta a múltiples llamadas de emergencia, y al llegar al lugar comenzaron la labores para apagar un incendio en dicha vivienda.

Equipos de rescate de Bomberos Municipales, lograron ingresar a la vivienda para localizar y poner a salvo a dos adultos mayores. 

Los afectados fueron extraídos del lugar y evaluados por paramédicos en el lugar, ninguna persona sufrió lesiones, detallaron, los socorristas. 

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