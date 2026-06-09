Exministro Javier Maldonado recibe falta de mérito

El Juzgado Séptimo Penal emitió este martes, 9 de junio, una resolución en la que benefició con la falta de mérito al exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Javier Maldonado, a quien el Ministerio Público (MP) buscaba investigar por el delito de nombramientos ilegales.
El fallo fue dictado en una audiencia desarrollada a puerta cerrada y sin acceso a medios de comunicación que se llevó a cabo en horas de la mañana en seguimiento de la situación legal del exfuncionario del gobierno del expresidente Alejandro Giammattei.
Hasta el momento se desconocen mayores detalles del caso en el que está vinculado el exministro. En enero de este año, tras salir de una audiencia relacionada con este expediente, los periodistas lo cuestionaron sobre el motivo de su comparecencia y los señalamientos en su contra. Sin embargo, se limitó a indicar que la base de este asunto era una situación laboral.
"Un tema laboral. No hay mayor pronunciamiento que hacer debido que no se llevó la primera declaración. Es un proceso laboral", manifestó en esa ocasión. A la vez que hizo referencia a que no se trataba de investigaciones por corrupción.
Maldonado asumió como titular de la cartera de Comunicaciones en julio de 2021. Antes, ocupó el cargo de Viceministro de Edificios Estatales y Obra Pública en esa misma entidad. Su gestión concluyó en enero de 2024 por el fin del período de Gobierno.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7