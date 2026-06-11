MP informa resultado de investigación por muerte de niño

El Ministerio Público (MP) confirmó que, según el dictamen pericial emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Guatemala, la causa de muerte de niño Walter Pérez, de 6 años de edad, corresponde a un accidente ocurrido mientras se encontraba jugando.
Según la investigación, el 9 de junio el pequeño se encontraba jugando en el interior de su vivienda ubicada en la 31 avenida "C" 14-64 de la colonia San Martín, zona 7 capitalina. Sin embargo, ocurrió un incidente en el que resultó gravemente herido y posteriormente se declaró su fallecimiento.
Se detalló que el piso estaba mojado por la lluvia que se registraba, lo que generó que el menor resbalara y cayera desde la terraza.
El ente investigador emitió el informe correspondiente en el que expuso que, derivado de los hallazgos científicos obtenidos durante la investigación, se descartó la existencia de indicios que permitan establecer que se trató de un hecho doloso.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7