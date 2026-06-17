 Conred evalúa daños en carretera de Petén

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Nacionales

Conred evalúa daños en relleno de puente en Petén

El tramo del ingreso a la isla de Flores se vio afectado por las lluvias.

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Daños en el relleno que comunica Santa Elena con Flores, en Petén., Conred
Daños en el relleno que comunica Santa Elena con Flores, en Petén. / FOTO: Conred
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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó este miércoles, 17 de junio, que mantiene las evaluaciones en el tramo del relleno que comunica Santa Elena con la isla de Flores, en el departamento de Petén, luego de reportarse daños provocados por las lluvias registradas en las últimas horas.

Según la entidad, equipos especializados se encuentran en el área realizando inspecciones y análisis técnicos para determinar la magnitud de los daños y establecer las acciones necesarias para garantizar la seguridad de la población y la conectividad en el sector.

La emergencia fue reportada la tarde del martes 16 de junio, cuando se registró un colapso parcial del relleno que une Santa Elena con Flores, situación atribuida a las fuertes precipitaciones que han afectado la región.

Están afectados por lo menos tres metros de la cinta asfáltica tras el hundimiento; no obstante, no se reportaron personas heridas ni daños materiales, declaró un representante del Cocode de la Isla de Flores, quien realizó una transmisión en directo para dar a conocer la situación.

Ante lo ocurrido, las autoridades hicieron un llamado a la población a atender las indicaciones que se emitan para el ingreso y egreso de la isla de Flores.

Mientras tanto, la entidad de protección civil continúa con el monitoreo para determinar las medidas que permitan restablecer las condiciones de seguridad en esta importante vía de comunicación.

Conred registra aproximadamente 500 incidentes por lluvias

La Conred informó que, durante la presente temporada de lluvias, se han registrado 497 incidentes en distintos puntos del país, provocados principalmente por inundaciones debido al desbordamiento de ríos y colapso de drenajes, derrumbes, deslizamientos de tierra, fuertes vientos y socavamientos en carreteras.

De acuerdo con el reporte oficial, estos eventos han afectado a 7 mil 974 personas a nivel nacional y han dejado siete personas fallecidas.

Los departamentos con mayor incidencia de emergencias son:

  • Alta Verapaz.
  • Guatemala.
  • Quiché.

En dichas regiones las lluvias han ocasionado daños en viviendas, infraestructura vial y servicios básicos.

* Con información del periodista Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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