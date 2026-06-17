Avanza verificación de expedientes por liquidación de FECI

El Ministerio Público (MP) se pronunció este miércoles, 17 de junio, acerca de cómo avanza la liquidación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), un proceso que fue anunciado hace un mes tras la toma de posesión de Gabriel García Luna como fiscal general. Esta fue una de las primeras medidas implementadas por el funcionario por considerar que se perdió la confianza ciudadana en la referida unidad.
El Departamento de Información y Prensa del ente investigador explicó que las auditorías y procesos de verificación continúan en desarrollo debido a que la documentación que era administrada por dicha fiscalía es de carácter sensible y requiere una revisión minuciosa. Agregó que en su momento se darán a conocer los resultados del proceso.