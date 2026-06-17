WOLA se pronuncia sobre cooperación de EE. UU. y Guatemala

La visita oficial a Estados Unidos del fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, junto al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, marca un giro importante en las relaciones entre ambos países. Tras años de distanciamiento institucional y restricciones motivadas por el deterioro del Estado de derecho en Guatemala, las agencias estadounidenses de justicia y seguridad muestran ahora una renovada disposición para reactivar la cooperación bilateral.
En el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas, Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), analizó el trasfondo de este encuentro.
Méndez consideró que la reanudación de la cooperación entre EE. UU. y el Ministerio Público (MP) es un avance significativo, pero advirtió que eso no implica una reforma institucional automática ni profunda. Según indicó, la verdadera transformación deberá medirse si el ente investigador logra recuperar su independencia, reactivar investigaciones y abrir nuevas líneas de indagación que habían permanecido bloqueadas por motivos políticos.
Cooperación renovada y desafíos institucionales
Estados Unidos concentra actualmente sus prioridades en el combate al narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Mientras Washington pone sus esfuerzos principalmente en la lucha contra delitos graves como los mencionados y la trata de personas, permanece en segundo plano la agenda de acceso a la justicia o la reforma interna del MP en Guatemala, temas fundamentales para la ciudadanía.
En ese sentido, Méndez enfatizó que, aunque la visita y la reactivación de la cooperación representan una señal alentadora, el éxito no debería medirse exclusivamente con base en decomisos, capturas o extradiciones.
"La efectividad del MP debe incluir su capacidad para proteger derechos fundamentales, garantizar el debido proceso y actuar con independencia frente a los poderes políticos y económicos", reiteró.
Primeros pasos y expectativas en Guatemala
Durante la entrevista, se hizo mención de que Gabriel García Luna tomó, justo hace un mes, las riendas de una institución marcada por ocho años de debilitamiento y cooptación. Entre las acciones iniciales que destacan, se encuentra la destitución de fiscales involucrados en la criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas, una medida que ha generado expectativas entre la sociedad civil. Sin embargo, Méndez recalcó que no basta con remover a funcionarios responsables, sino llevarlos a rendir cuentas y abrir investigaciones sobre posibles irregularidades cometidas durante sus gestiones.
La analista remarcó el enorme reto para el fiscal: restaurar la confianza ciudadana en una institución que fue profundamente dañada durante la administración anterior, bajo la gestión de Consuelo Porras. El descrédito que dejó la gestión de Porras sigue pesando sobre el Ministerio Público y genera presión para que la nueva administración demuestre avances claros en independencia y transparencia.
Impactos y riesgos de la nueva relación bilateral
La coordinación entre el Ministro de Gobernación y el fiscal general ha sido vista como un esfuerzo crucial para fortalecer la institucionalidad y el acceso a la justicia. La disposición de la administración estadounidense para reiniciar la cooperación marca, además, un cambio drástico en comparación con años anteriores, en los que el exfiscal Consuelo Porras estuvo vetada para ingresar a EE. UU.
Méndez señaló que existen riesgos al enfocar la cooperación únicamente en temas ligados al crimen transnacional. Corresponde medir el avance del Ministerio Público también por su papel en proteger derechos y promover justicia en otros frentes relevantes para Guatemala.
Posibilidades de colaboración en casos de alto perfil
Según la directora de WOLA, la convergencia de agendas entre ambos países podría materializarse en procesos judiciales contra figuras sancionadas por Estados Unidos. En ese contexto, hizo referencia a que casos como el de Miguel Martínez, vinculado al expresidente Alejandro Giammattei y sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU., representan oportunidades para mostrar una recuperación de la independencia en el Ministerio Público y reforzar la cooperación internacional.
Asimismo, mencionó que investigar y judicializar estos expedientes podría enviar señales contundentes de voluntad y capacidad institucional tanto a la sociedad guatemalteca como a aliados internacionales.
La entrevista finalizó resaltando la amplitud de actores relevantes en la comunidad internacional, más allá de Estados Unidos. La cooperación de actores como la Unión Europea o Naciones Unidas también será clave en los esfuerzos regionales para fortalecer la justicia y el Estado de derecho en Guatemala.