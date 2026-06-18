Localizan cuerpo envuelto en sábanas en la zona 11 de Mixco

Los Bomberos Municipales fueron alertados sobre la presencia de un bulto sospechoso abandonado en la vía pública. Al acudir al lugar para verificar la situación, confirmaron que se trataba de un cadáver envuelto entre sábanas.
El hallazgo se registró en el bulevar Colinas de Minerva y 4.ª calle de la zona 11 de Mixco. Tras constatación los socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes para iniciar las diligencias de investigación.
Hasta el momento, la identidad de la víctima y las causas de su muerte no han sido establecidas.
El área fue resguardada por las fuerzas de seguridad.