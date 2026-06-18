 Denuncian a exfiscal por supuesta persecución contra activistas durante toma de la USAC

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Nacionales

Denuncian a exfiscal por supuesta persecución contra activistas durante toma de la USAC

La acción fue promovida por los diputados Orlando Blanco y Carlos Barreda.

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Foto: Omar Solís/EU
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Los diputados Orlando Blanco, del Congreso de la República, y Carlos Barreda, quien integra el Parlamento Centroamericano (Parlacen), dieron a conocer este jueves 18 de junio que presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP) en contra del exfiscal de Sección de Delitos Contra el Patrimonio Cultural de la Nación, Ángel Sánchez.

Según los parlamentarios, Sánchez habría dirigido una supuesta estrategia de criminalización y persecución judicial en contra de activistas sociales, académicos y catedráticos que participaron en la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) durante 2023.

Blanco y Barreda señalaron que las acciones impulsadas por el exfiscal estuvieron dirigidas contra personas que argumentaban defender la autonomía universitaria y que manifestaban su rechazo a decisiones adoptadas por las autoridades de la casa de estudios superiores.

De acuerdo con los legisladores, la denuncia busca que el Ministerio Público investigue si existieron actuaciones irregulares en los procesos promovidos contra integrantes del movimiento universitario.

Toma de la Usac

La toma de la Usac se desarrolló en medio de una prolongada crisis institucional derivada de cuestionamientos al proceso de elección de rector, marcados por acusaciones de un supuesto fraude para que Walter Mazariegos llegara al poder.

Durante ese período, diversos sectores universitarios mantuvieron medidas de protesta y denunciaron acciones que consideraron represivas en su contra. Mientras que el Ministerio Público, a cargo de Consuelo Porras en ese entonces, se enfocó en hacer señalamientos que incluso alcanzaron a altas autoridades.

En su momento, la Fiscalía que dirigió Sánchez presentó solicitudes de antejuicio contra el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera por estar señalados dentro del caso conocido como "Toma de la Usac: Botín Político".

El objetivo de las acciones de la fiscalía era poder iniciar investigaciones sobre su posible participación en la ocupación de las instalaciones de la referida casa de estudios con un trasfondo político.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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