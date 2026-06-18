 EE. UU. condena a migrante guatemalteco vinculado en tráfico de armas

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Nacionales

EE. UU. condena a migrante guatemalteco vinculado en tráfico de armas

Un inmigrante indocumentado guatemalteco fue sentenciado por su participación en una conspiración de tráfico de armas de fuego

Compartir:
Armas incautadas al guatemalteco., Departamento de Justicia
Armas incautadas al guatemalteco. / FOTO: Departamento de Justicia
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un inmigrante indocumentado guatemalteco fue sentenciado por su participación en una conspiración de tráfico de armas de fuego en un caso del HSTF Un inmigrante guatemalteco indocumentado, que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos, recibió hoy una sentencia de prisión federal por cargos derivados de una investigación federal sobre armas de fuego.

El juez Matthew J. Maddox sentenció a Lester Ramos Pérez, de 29 años, a 78 meses de prisión, seguidos de un año de libertad condicional supervisada, por su participación en una conspiración de tráfico de armas de fuego y por posesión ilegal de armas. Ramos Pérez tiene prohibido poseer armas de fuego debido a su nacionalidad.

Kelly O. Hayes, Fiscal Federal del Distrito de Maryland, anunció la sentencia junto con el Agente Especial a Cargo Charles Doerrer, de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); el Agente Especial a Cargo Akil Baldwin, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Maryland; Steven Schrank, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Atlanta; el Comisionado Richard Worley, del Departamento de Policía de Baltimore (BPD); y el Jefe Marc R. Yamada, del Departamento de Policía del Condado de Montgomery (MCPD). Este procesamiento forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) de la Administración Trump.

Según la declaración de culpabilidad, en julio de 2024, agentes especiales de la ATF y la HSI comenzaron a investigar a Ramos Pérez tras sospechar que traficaba armas de fuego desde Alabama a Baltimore. Posteriormente, en septiembre de 2024, Ramos Pérez se instaló en Waldorf, Maryland.

Durante la investigación, mediante diversas técnicas policiales, los agentes descubrieron que Ramos Pérez conspiró con otros para traficar armas de fuego. Ramos Pérez y un cómplice conspiraron para vender armas de fuego en una transacción controlada y registrada en Alabama y Maryland.

Al menos dos de las armas de fuego que Ramos Pérez vendió a las fuerzas del orden eran robadas. Además, al menos dos de estas armas están clasificadas como ametralladoras. Durante la investigación, también se le informó a Ramos Pérez que la persona a la que le vendía las armas tenía antecedentes penales y que las compraba en nombre de otra persona. Ramos Pérez sabía que le vendía las armas a una persona con antecedentes penales y que esta no era la propietaria ni la usuaria final de las armas que vendía ilegalmente.

El Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) es una asociación gubernamental integral dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan en los Estados Unidos y en el extranjero. A través de una colaboración interinstitucional histórica, el HSTF dirige todo el poder de las fuerzas del orden de los Estados Unidos para identificar, investigar y enjuiciar todo el espectro de delitos cometidos por estas organizaciones, que durante mucho tiempo han alimentado la violencia y la inestabilidad dentro de nuestras fronteras. Al realizar este trabajo, el HSTF pone especial énfasis en investigar y enjuiciar a quienes participan en el tráfico de niños u otros delitos que involucran a niños. El HSTF también utiliza todas las herramientas disponibles para enjuiciar y expulsar a los extranjeros criminales más violentos de los Estados Unidos. El HSTF Baltimore está compuesto por agentes y oficiales de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI); Inmigración y Control de Aduanas, Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI); la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos (USAO) para el Distrito de Maryland; la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); la Administración para el Control de Drogas (DEA); el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal (IRS-CI); el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (USMS); la HIDTA de Washington/Baltimore (W/B HIDTA); la Policía Estatal de Maryland (MSP); el Departamento de Policía de Baltimore (BPD); y el Departamento de Policía del Condado de Baltimore (BCPD), con la fiscalía a cargo de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland.

La fiscal federal Hayes elogió a la ATF, HSI, BPD y MCPD por su labor en la investigación. Asimismo, agradeció a la fiscal federal adjunta Kim Y. Hagan, quien está a cargo del caso federal.

En Portada

Guatemala busca fortalecer el comercio hacia República Dominicana con misión empresarialt
Nacionales

Guatemala busca fortalecer el comercio hacia República Dominicana con misión empresarial

08:52 PM, Jun 18
EE. UU. condena a migrante guatemalteco vinculado en tráfico de armast
Nacionales

EE. UU. condena a migrante guatemalteco vinculado en tráfico de armas

09:58 PM, Jun 18
Organizaciones de protección piden fortalecer el sistema de asilo en Guatemalat
Nacionales

Organizaciones de protección piden fortalecer el sistema de asilo en Guatemala

05:28 PM, Jun 18
¡Caos en Nueva York! Balacera en Times Square alarma a turistas y aficionados del Mundial 2026t
Universo Futbol

¡Caos en Nueva York! Balacera en Times Square alarma a turistas y aficionados del Mundial 2026

08:45 PM, Jun 18
¡Ni BTS! Futbolistas de Corea del Sur roban suspiros durante el Mundial 2026t
Farándula

¡Ni BTS! Futbolistas de Corea del Sur roban suspiros durante el Mundial 2026

09:24 PM, Jun 18

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbolGuatemala#ViralesMundial2026Copa del MundoEstados Unidosredes socialesFIFAMéxicoPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar