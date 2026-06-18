EE. UU. condena a migrante guatemalteco vinculado en tráfico de armas

Un inmigrante indocumentado guatemalteco fue sentenciado por su participación en una conspiración de tráfico de armas de fuego en un caso del HSTF Un inmigrante guatemalteco indocumentado, que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos, recibió hoy una sentencia de prisión federal por cargos derivados de una investigación federal sobre armas de fuego.
El juez Matthew J. Maddox sentenció a Lester Ramos Pérez, de 29 años, a 78 meses de prisión, seguidos de un año de libertad condicional supervisada, por su participación en una conspiración de tráfico de armas de fuego y por posesión ilegal de armas. Ramos Pérez tiene prohibido poseer armas de fuego debido a su nacionalidad.
Kelly O. Hayes, Fiscal Federal del Distrito de Maryland, anunció la sentencia junto con el Agente Especial a Cargo Charles Doerrer, de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); el Agente Especial a Cargo Akil Baldwin, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Maryland; Steven Schrank, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Atlanta; el Comisionado Richard Worley, del Departamento de Policía de Baltimore (BPD); y el Jefe Marc R. Yamada, del Departamento de Policía del Condado de Montgomery (MCPD). Este procesamiento forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) de la Administración Trump.
Según la declaración de culpabilidad, en julio de 2024, agentes especiales de la ATF y la HSI comenzaron a investigar a Ramos Pérez tras sospechar que traficaba armas de fuego desde Alabama a Baltimore. Posteriormente, en septiembre de 2024, Ramos Pérez se instaló en Waldorf, Maryland.
Durante la investigación, mediante diversas técnicas policiales, los agentes descubrieron que Ramos Pérez conspiró con otros para traficar armas de fuego. Ramos Pérez y un cómplice conspiraron para vender armas de fuego en una transacción controlada y registrada en Alabama y Maryland.
Al menos dos de las armas de fuego que Ramos Pérez vendió a las fuerzas del orden eran robadas. Además, al menos dos de estas armas están clasificadas como ametralladoras. Durante la investigación, también se le informó a Ramos Pérez que la persona a la que le vendía las armas tenía antecedentes penales y que las compraba en nombre de otra persona. Ramos Pérez sabía que le vendía las armas a una persona con antecedentes penales y que esta no era la propietaria ni la usuaria final de las armas que vendía ilegalmente.
El Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) es una asociación gubernamental integral dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan en los Estados Unidos y en el extranjero. A través de una colaboración interinstitucional histórica, el HSTF dirige todo el poder de las fuerzas del orden de los Estados Unidos para identificar, investigar y enjuiciar todo el espectro de delitos cometidos por estas organizaciones, que durante mucho tiempo han alimentado la violencia y la inestabilidad dentro de nuestras fronteras. Al realizar este trabajo, el HSTF pone especial énfasis en investigar y enjuiciar a quienes participan en el tráfico de niños u otros delitos que involucran a niños. El HSTF también utiliza todas las herramientas disponibles para enjuiciar y expulsar a los extranjeros criminales más violentos de los Estados Unidos. El HSTF Baltimore está compuesto por agentes y oficiales de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI); Inmigración y Control de Aduanas, Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI); la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos (USAO) para el Distrito de Maryland; la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); la Administración para el Control de Drogas (DEA); el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal (IRS-CI); el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (USMS); la HIDTA de Washington/Baltimore (W/B HIDTA); la Policía Estatal de Maryland (MSP); el Departamento de Policía de Baltimore (BPD); y el Departamento de Policía del Condado de Baltimore (BCPD), con la fiscalía a cargo de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland.
La fiscal federal Hayes elogió a la ATF, HSI, BPD y MCPD por su labor en la investigación. Asimismo, agradeció a la fiscal federal adjunta Kim Y. Hagan, quien está a cargo del caso federal.