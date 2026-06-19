Otorgan arresto domiciliario a señalada de chocar varios vehículos en calzada San Juan

El Juzgado Cuarto de Instancia Penal resolvió este viernes, 19 de junio, otorgar una medida sustitutiva y arresto domiciliario a Heidi Julia Rottmann Rodríguez, de 23 años, quien fue señalada de haber protagonizado una serie de colisiones vehiculares en la Calzada San Juan, en la Ciudad de Guatemala.
La decisión judicial permitió que la joven recuperara su libertad mientras continúa el proceso legal en su contra. La resolución fue emitida tras la audiencia correspondiente, en la que se evaluaron los elementos presentados por las partes.
Los incidentes que se le atribuyen ocurrieron esta semana en la calzada San Juan, donde varios automóviles resultaron afectados como consecuencia de choques que habría protagonizado Rottmann. En las redes sociales circulan videos que muestran cómo se movilizó por varios tramos de la referida calzada y generó los percances que involucraron a automovilistas y motoristas.
Con la medida sustitutiva otorgada por el órgano jurisdiccional, la sindicada deberá permanecer bajo arresto domiciliario y cumplir con las condiciones impuestas por el juzgado mientras avanzan las investigaciones.
Las autoridades continúan realizando las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en que se produjo el hecho y determinar las posibles responsabilidades.
* Con información de Sara Solórzano, Emisoras Unidas 89.7