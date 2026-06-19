Elevadas temperaturas en Arizona, EE. UU., aumentan riesgos para migrantes

El Consulado de Guatemala en Tucson, Arizona, Estados Unidos, instó a los guatemaltecos para evitar los viajes de manera irregular debido a las condiciones de calor extremo que se registran en las zonas desérticas del sur de ese Estado y que representan un grave riesgo para la vida y la integridad de las personas.
La misión consular recordó que las elevadas temperaturas, la falta de agua, la exposición prolongada al sol y las largas distancias en áreas remotas aumentan el riesgo de deshidratación, agotamiento por calor y otras emergencias médicas que pueden tener consecuencias fatales.