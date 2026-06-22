Capturan a señalado de herir a un hombre en Santa Rosa

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un hombre de 45 años, señalado como el presunto responsable de herir con arma de fuego a un hombre durante un incidente ocurrido en el municipio de Taxisco, Santa Rosa.
La detención fue realizada por policías de la comisaría 32, quienes acudieron al lugar tras ser alertados sobre el hecho. La víctima fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.
Al momento de la captura, los agentes le incautaron un revólver calibre .38 especial, el cual portaba de manera ilegal, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7