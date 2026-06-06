Localizan al tercer desaparecido por desborde en Tecuaco

Mario Upún, vocero de Bomberos Municipales Departamentales, confirmó que fue encontrada la tercera víctima del desborde de un río en el cantón Tecuaco, municipio de Casillas, departamento de Santa Rosa, la tarde de este sábado, 6 de junio de 2026.
El comunicador señaló que las tres personas que fueron arrastradas por la fuerza del agua son integrantes de una misma familia y recordó que durante la mañana fue encontrado un hombre con vida, que fue trasladado hacia la emergencia del Hospital Nacional de Cuilapa, Santa Rosa.
Los rescatistas agregaron que la tercera persona encontrada carecía de signos vitales, por lo que pidieron el apoyo del Ministerio Público para desarrollar las acciones de rigor en el lugar donde fue encontrado.
El saldo total del desborde del río es de dos fallecidos, un hombre y una mujer, así como un hombre que fue reportado como herido. Las tareas de rescate fueron realizadas con apoyo interinstitucional de varios cuerpos de rescate, incluyendo a familiares y vecinos del sector.
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Identifican a los afectados por desborde en Tecuaco
Upún informó que las personas fallecidas por la crecida del río fueron identificadas como Dona Santos Díaz, de 65 años y Esvin Leonel López, de 47. Asimismo, indicaron que el hombre trasladado a un hospital es Gusto López Quinteros, de 82 años, quien fue localizado con vida, pero con heridas y señales de hipotermia.
Según el testimonio de los vecinos, las tres víctimas del desastre natural se encontraban dentro de una vivienda que no soportó la fuerza de la corriente y fue derribada por el afluente.
El Ejército de Guatemala reportó que también dio apoyo a las entidades de búsqueda y rescate para dar con la última víctima mortal del incidente. La entidad castrense resaltó que con el ultimo hallazgo se finalizó el apoyo que se dio por medio de la Tercera Brigada de Infantería.