 Alcalde Neto Bran confirma postulación a la presidencia
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Alcalde Neto Bran confirma que se postulará para buscar la Presidencia de Guatemala

El jefe edil aseguró, por medios oficiales, que buscará la presidencia de Guatemala porque siente "el llamado de Dios".

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El alalde de Mixco, Netro Bran (de sombrero), durante una actividad con pobladores de su municipio., Redes sociales.
El alalde de Mixco, Netro Bran (de sombrero), durante una actividad con pobladores de su municipio. / FOTO: Redes sociales.
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El alcalde del municipio de Mixco, departamento de Guatemala, Neto Bran, confirmó este sábado, 6 de junio de 2026, que buscará llegar a la presidencia de Guatemala en las próximas Elecciones Generales. Bran aseguró que está preparándose para "este nuevo paso dentro de su carrera".

La verdad es que siento que debo encontrarme con mi destino, he sentido el llamado de Dios nuestro Señor, de que debo dar un paso adelante por mi tierra, por mi pueblo", expresó Bran.

El jefe edil aseguró que si ha logrado hacer muchas cosas para construir el municipio de Mixco, podrá hacer muchas cosas más para todo el país, si sigue siendo igual, bajo la misma condición y bajo el mismo esquema y las mismas ganas de construir un gran país.

Me estoy preparando para dar ese paso, y en el nombre de Dios tener la oportunidad", declaró el jefe edil.

El funcionario agregó que "ya no se puede esconder esa situación, aunque ha querido mantenerla en silencio".

@mynorespinoza918

@Neto Bran #candidarura #presidente unidad por un mejor país

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Bran considera que tiene capacidad y experiencia

"Vamos a participar si Dios nos lo permite, porque creemos que tenemos la capacidad, el amor, pero sobre todo la experiencia que la alcaldía nos ha dado", declaró en un video compartido en sus redes oficiales.

En otro video, publicado en internet, Bran aseguró que lleva una buena cantidad de meses sintiendo un llamado en su corazón de sentir que Dios le ha dado la oportunidad de "hacer grandes cosas en Mixco, lograr muchas obras".

"Hemos construido carreteras, hemos construido calles, hemos adoquinado, pavimentado con concreto hidráulico, hemos hecho miles y miles de kilómetros de drenajes, de alcantarillados; hemos hecho muchas docenas de pozos", argumentó.

En ese video, Bran aseguró que invirtió en educación en su municipio y que es el primer alcalde que invierte en una universidad pública, apoyando con el pago salarial de catedráticos en varios planteles educativos.

No puedo esconder lo que ya se venía diciendo y en el nombre de Dios, con el apoyo de Dios y con la ayuda de todos ustedes vamos a estar participando para poder tener la oportunidad de llegar a la presidencia del país y de esa manera hacer lo mismo que hemos hecho en Mixco, pero a nivel Guatemala", declaró.

Prevén nublados con lluvias en la mayor parte del país

El ente pronosticador resaltó que se espera un ambiente húmedo e inestable para las próximas horas, con lluvias y actividad eléctrica.

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