 ¿Qué factores internacionales influyen en el mercado del diésel y gasolina?

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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
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Czech Republic CRZ
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Mexico MEX
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13/06 16:00 HS
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13/06 19:00 HS
Scotland SCO
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Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
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Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
89
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
86
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
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19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
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Ecuador ECU
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Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
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25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
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New Zealand NZE
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Egypt EGY
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Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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Uruguay URU
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Spain SPA
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Saudi Arabia SAA
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Uruguay URU
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Cape Verde CVA
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Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
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Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
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22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
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Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
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Uzbekistan UZB
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Colombia COL
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D.R. Congo DCR
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Colombia COL
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Portugal POR
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27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
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Ghana GHA
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Panama PAN
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England ENG
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Nacionales

¿Qué factores internacionales influyen en el mercado del diésel y gasolina?

Los precios del diésel y gasolina en Guatemala han disminuido, impulsados por una menor incertidumbre internacional y un posible aumento en la oferta tras acuerdos en el estrecho de Ormuz.

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Esta semana los precios de los combustibles en Guatemala registraron una significativa baja: el galón de gasolina regular y súper descendió cerca de un quetzal con 71 centavos, mientras que el diésel cayó casi tres quetzales. Esta tendencia está determinada por factores internacionales que han venido presionando el valor del petróleo y sus derivados a la baja.

En el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina, Enrique Meléndez, explicó que el descenso responde a una menor percepción de riesgo geopolítico, especialmente luego del acuerdo entre Irán y Estados Unidos.

Esta situación ha permitido que los cargueros circulen de forma más normal por el estrecho de Ormuz, uno de los puntos clave para el transporte mundial de crudo. Además, algunos países miembros de la OPEP, ubicados en esa región, han aumentado su producción, y las proyecciones de crecimiento económico global se han moderado.

El funcionario detalló que cada martes el Ministerio de Energía y Minas actualiza los precios de referencia para las estaciones de servicio, utilizando una fórmula que refleja el comportamiento internacional del mercado. Esta semana eso se tradujo en una reducción de 1.71 quetzales en las gasolinas y de 2.95 quetzales en el diésel.

Incertidumbre en el mercado mundial

Si bien el acuerdo entre Irán y Estados Unidos ha traído tranquilidad, la situación en el estrecho de Ormuz sigue sin estar completamente resuelta. La incertidumbre y la volatilidad persisten debido a declaraciones y tensiones entre distintos gobiernos.

Meléndez mencionó que estos vaivenes influyen directamente en la sensibilidad del mercado del petróleo. Por ejemplo, el precio del crudo WTI podría oscilar entre 65 y 85 dólares, dependiendo de cómo evolucione la estabilidad regional.

Escenarios para el mercado petrolero

Existen dos escenarios principales: Si Irán mantiene abierto el estrecho de Ormuz sin imponer tarifas adicionales a los cargueros, el precio del crudo podría seguir bajando gradualmente a medida que el acuerdo gane confianza; si la situación se normaliza, los costos tenderían a estabilizarse hacia finales de año o comienzos del siguiente.

Por el contrario, si Irán decide aplicar tarifas a los barcos que cruzan por esa vía crucial, aumentarán inmediatamente los costos de transporte y podría generarse presión al alza en los precios por el encarecimiento de los fletes. Algunas alternativas logísticas -como los oleoductos en países del Golfo Pérsico para exportar vía el mar Rojo- están en desarrollo, aunque su impacto aún depende de cómo avance la situación.

Producción petrolera en América y nuevas alternativas

Meléndez resaltó que varios países americanos han incrementado su producción petrolera en los últimos meses. Destacan Estados Unidos, Canadá, Brasil, Guyana y, de manera más moderada, Venezuela. Este aumento contribuye a equilibrar el mercado e incluso puede mejorar el suministro si se mantiene la confianza y llegan nuevas inversiones, especialmente importantes en el caso venezolano.

Guyana ha surgido como un actor relevante gracias a descubrimientos recientes en yacimientos fronterizos con Venezuela. Importantes inversiones petroleras ya están en marcha y las expectativas de crecimiento en ese país son optimistas.

Respecto a Venezuela, las empresas ya han logrado añadir entre 300 mil y 400 mil barriles diarios al mercado. Sin embargo, la recuperación completa de su capacidad productiva dependerá de que existan garantías de certeza y seguridad para nuevas inversiones.

Perspectivas para Irán y el impacto de las sanciones

Otro posible giro sería el levantamiento de sanciones a Irán. Sus reservas petroleras figuran entre las más grandes del mundo y actualmente suministran entre dos y tres millones de barriles diarios al mercado mundial. Si desaparecen las restricciones, los analistas prevén un escenario de sobreoferta de crudo al inicio del próximo año, lo que podría traducirse en precios más bajos y mayor estabilidad.

* Escuche aquí la entrevista completa:

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