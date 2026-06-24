Fallece el abogado Mario René Chávez García

El abogado Mario René Chávez García falleció este miércoles, 24 de junio, a los 96 años de edad. Diferentes instituciones y organismos han expresado condolencias a sus familiares y han destacado la trayectoria del profesional en el ámbito del derecho y también en el periodismo.
El licenciado se postuló en febrero de 2026 para ser magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC). Presentó su expediente en la Secretaría General de la Presidencia con el objetivo de ser tomado en cuenta en el proceso y poder ser designado por el presidente de la República para ocupar el referido cargo.
Chávez García fue presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en el período 2000-2003. La entidad emitió un pronunciamiento tras confirmarse su deceso y resaltó que su trayectoria estuvo marcada por el trabajo constante y esmero en cada una de sus responsabilidades, así como en la vocación de prestar un servicio ejemplar.
"Hoy rendimos un sentido homenaje a quien en vida fue Presidente del Colegio de Abogados, distinguido por su incansable dedicación, compromiso y profundo amor por la institución a la que sirvió con lealtad durante tantos años", se lee en el mensaje difundido.
El CANG también aseguró que el abogado entregó una parte significativa de su esfuerzo y conocimiento al Comité Asesor de Inversiones y enfatizó que su criterio, prudencia y compromiso fueron fundamentales para la toma de decisiones orientadas a la protección y desarrollo del patrimonio institucional.
También se expuso que el legado del profesional permanecerá en las obras que promovió, en los valores que defendió y en el ejemplo de servicio que deja.
"Con profundo respeto, gratitud y admiración, honramos su memoria y reconocemos la huella imborrable que deja en nuestro Colegio. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y colegas", concluyó.
Más sobre su trayectoria
El licenciado Chávez García fue director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Algunos profesionales que integran esta unidad educativa se han pronunciado para lamentar el deceso y expresar sus condolencias a los familiares.
Como parte de su trayectoria profesional, también se destaca su trabajo como director de la Escuela Centroamericana de Periodismo (ECAP).
* Con información de Jaime Montenegro, Emisoras Unidas 89.7