San Miguel Petapa solicita apoyo del Ejecutivo para atender crisis por crecidas del río Pinula

El alcalde de San Miguel Petapa, Guatemala, Mynor Morales, se pronunció este miércoles 24 de junio acerca de la situación que enfrenta ese municipio debido al impacto de las lluvias, pues varias viviendas han sido arrasadas por la fuerte corriente del río atraviesa Villa Hermosa y zonas aledañas. Este trágico escenario que ha dejado múltiples pérdidas materiales y ha puesto en riesgo a los habitantes se ha repetido en diferentes ocasiones, la más reciente en la presente semana.
El jefe edil señaló que es necesario que el presidente Bernardo Arévalo se reúna con los alcaldes de Santa Catarina Pinula, Guatemala y Villa Canales para buscar una solución a la problemática que sufre esa localidad prácticamente en cada invierno.
Explicó que la cuenca del río Pinula, que ha ocasionado el colapso de varias viviendas en Villa Hermosa, pasa por los tres lugares mencionados previo a desembocar en San Miguel Petapa y enfatizó que la corriente se ha incrementado con el paso de los años.