 Impactantes Videos: Viviendas Colapsadas por Crecida de Río
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Videos muestran viviendas colapsadas y severos daños por crecida de río al sur de la Ciudad

Varios videos muestran la magnitud de los destrozos provocados por la fuerte corriente del río que atraviesa Villa Hermosa y zonas aledañas.

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Viviendas dañadas Villa Hermosa, Captura de video
Viviendas dañadas Villa Hermosa / FOTO: Captura de video
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Por medio de las redes sociales se han evidenciado los severos daños estructurales causados en municipios al sur de la Ciudad de Guatemala, como en San Miguel Petapa. 

Personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) evaluó los daños estructurales en Villa Hermosa 1, zona 7 del referido municipio. Según indicó, la crecida del río Pinula provocó serios daños a cuatro viviendas. 

Videos en redes sociales muestran los daños causados por la fuerza de la corriente. 

Otras incidencias

Personal de la Conred se ha desplegado a las diversas áreas vulneradas por los fenómenos climáticos de las últimas horas que saturan los suelos provocando colapsos estructurales. 

Equipo de la Región I de la SE-Conred y cuerpos de socorro que integran el Sistema Conred realizaron acciones de respuesta y evacuaron a personas afectadas por colapso estructural registrado en colonia Lourdes 1, zona 5, Guatemala.

Inundaciones y deslizamientos por lluvias intensas

La Conred trasladó equipos a diferentes puntos para el seguimiento de las emergencias.

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