Impactantes Videos: Viviendas Colapsadas por Crecida de Río

Por medio de las redes sociales se han evidenciado los severos daños estructurales causados en municipios al sur de la Ciudad de Guatemala, como en San Miguel Petapa.
Personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) evaluó los daños estructurales en Villa Hermosa 1, zona 7 del referido municipio. Según indicó, la crecida del río Pinula provocó serios daños a cuatro viviendas.
Videos en redes sociales muestran los daños causados por la fuerza de la corriente.
Otras incidencias
Personal de la Conred se ha desplegado a las diversas áreas vulneradas por los fenómenos climáticos de las últimas horas que saturan los suelos provocando colapsos estructurales.
Equipo de la Región I de la SE-Conred y cuerpos de socorro que integran el Sistema Conred realizaron acciones de respuesta y evacuaron a personas afectadas por colapso estructural registrado en colonia Lourdes 1, zona 5, Guatemala.