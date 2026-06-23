Inundaciones y deslizamientos por lluvias intensas

Las lluvias registradas en las últimas horas en el territorio nacional han generado una serie de incidentes en diferentes puntos del país, incluidos inundaciones, deslizamientos de tierra y caída de árboles, entre otros. Las autoridades de protección civil dan el seguimiento correspondiente para atender a las personas afectadas.
Entre las emergencias que han sido reportadas por las autoridades se encuentran el desplome de un árbol en el kilómetro 23 de la ruta Interamericana, en el tramo hacia occidente, en jurisdicción de Mixco, Guatemala. El personal municipal llevó a cabo los trabajos de limpieza en el área.
Mientras tanto, en el kilómetro 6 de la zona 17 de la Ciudad de Guatemala, también fue necesaria la intervención de personal municipal debido a que hubo acumulación de desechos sólidos que causaron la acumulación de agua en el sector. Los trabajadores llevaron a cabo la limpieza respectiva para poder liberar el paso.
En Guatemala hubo otra emergencia durante la madrugada. Se trató de un deslizamiento en el ingreso a la colonia Covias, en la zona 5. La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), una delegación municipal y la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) realizaron acciones de respuesta en el área.
Por aparte, se informó que las lluvias generaron una inundación en la colonia La Atlántida, zona 18 capitalina, por lo que el personal de protección civil y cuerpos de socoror apoyaron para dar respuesta a la población de las viviendas afectadas.
Mientras que en el Esfuerzo 94, lote 31 de la zona 6 capitalina ocurrió otro deslizamiento que afectó viviendas, por lo que fue necesario evacuar a las personas afectadas.
Otros incidentes
La Conred reportó que un árbol se cayó en el kilómetro 32 de la ruta municipal de Santiago Sacatepéquez, por lo que se coordinaron las labores de limpieza correspondientes.
De igual forma, se atendió una emergencia en la Cuchilla, en Laguna Seca, ruta al Durazno, municipio de Amatitlán, Guatemala, donde varias viviendas sufrieron deterioros por una inundación que se generó en el sector.
Por aparte, se dio a conocer que las lluvias generaron la crecida del río Pinula y un deslizamiento en Villa Hermosa 1, zona 7 de San Miguel Petapa, Guatemala. Cuatro viviendas resultaron dañadas y recibieron atención de la Conred.