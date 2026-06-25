 Galardonan a maestros con la Orden Francisco Marroquín

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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
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Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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Mexico MEX
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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Switzerland SWI
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Qatar QAT
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Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
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Brazil BRA
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Haiti HAI
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Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
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Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
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Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
11
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
11
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
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Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
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New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
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Egypt EGY
26/06 21:00 HS
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New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
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Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
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Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
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Austria AUS
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Algeria ALG
Finalizado
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27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
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Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
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Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
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England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
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Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Nacionales

Gobierno honra a maestros con la Orden Francisco Marroquín por su impacto transformador

El presidente Bernardo Arévalo destacó la importancia del rol docente, premiando a siete educadores en un acto que celebra su contribución vital a la sociedad guatemalteca.

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Maestros galardonados con la Orden Nacional Francisco Marroquín., Gobierno de Guatemala
Maestros galardonados con la Orden Nacional Francisco Marroquín. / FOTO: Gobierno de Guatemala
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El presidente Bernardo Arévalo reconoció la labor fundamental de los docentes guatemaltecos durante la entrega de la Orden Nacional Francisco Marroquín a siete maestros destacados, en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Maestro.

En el acto, celebrado junto a autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc), el mandatario subrayó la importancia de la educación como pilar para construir la Guatemala que todos anhelan, y agradeció la vocación y entrega de quienes forman las generaciones del futuro.

Arévalo enfatizó que las escuelas representan para la mayoría de los guatemaltecos el primer espacio para aprender a convivir, respetar y ejercer un pensamiento autónomo. Según el presidente, es en esos primeros años escolares donde surge el amor por la comunidad y se siembran los valores que forjarán sociedades más justas e inclusivas.

Destacó que la labor docente nace de una vocación profunda, marcada por la entrega y el servicio a niños, niñas y jóvenes de todo el país. Subrayó que educar va más allá de transmitir conocimientos, pues implica transformar vidas y comunidades de manera silenciosa pero constante.

Orden Francisco Marroquín: un símbolo de mérito y vocación

El presidente sostuvo que el gobierno se ha asegurado de devolver a la Orden Nacional Francisco Marroquín su valor original, como símbolo de mérito y dedicación en el ejercicio docente. Resaltó que esta distinción está basada únicamente en el reconocimiento del compromiso ejemplar y la trayectoria educativa de quienes la reciben.

Arévalo enfatizó durante su discurso que la Orden debe mantenerse al margen de intereses políticos, personales o gremiales, y ser un reconocimiento íntimo y respetado dentro del magisterio. Además, agradeció a la comisión calificadora por asumir el compromiso de salvaguardar el honor y prestigio de esta distinción, eligiendo a quienes merecen recibirla por su impacto positivo en la sociedad.

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. - Gobierno de Guatemala

Reconocimiento a maestros que transforman vidas

Al dirigirse a los galardonados, el presidente elogió la creatividad, dedicación y compromiso cotidiano de profesores que, a través de su trabajo, transforman no solo a sus estudiantes sino también a sus comunidades. Señaló que transformar vidas es transformar el futuro del país y que cada maestro reconocido representa el ideal de excelencia educativa al que aspira Guatemala.

Para Arévalo, el trabajo constante de los maestros tiene un impacto que trasciende el aula y moldea de forma positiva la sociedad guatemalteca. Destacó que estos docentes, con su esfuerzo diario, contribuyen a una transformación social a largo plazo que se refleja en nuevas oportunidades para el país.

El Día del Maestro: un homenaje al coraje y la entrega educativa

El presidente aprovechó la ceremonia para rendir homenaje a la memoria de María Chinchilla, docente asesinada por un gobierno que veía la educación como una amenaza. Recordó que el Día del Maestro tiene un profundo significado histórico en Guatemala y es un recordatorio constante de que enseñar ha sido, en muchos casos, un acto de valentía.

La conmemoración de los maestros y maestras pone en relieve la relevancia de su trabajo en la construcción de una sociedad mejor. Arévalo afirmó que educar es un compromiso con el presente y el futuro del país y que reconocer a quienes se destacan en esta labor es fundamental para fortalecer la educación nacional.

* Con información del Gobierno de Guatemala.

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