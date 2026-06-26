Ministerio de Ambiente declara reservada información sobre proyecto de cárcel “El Triunfo”

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) emitió la Resolución Ministerial No. 181-2026, mediante la cual declaró como información reservada la totalidad del expediente relacionado con la solicitud de Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto denominado "Construcción del Centro de Cumplimiento de Condena de Máxima Seguridad 'El Triunfo'", previsto para el municipio de Morales, departamento de Izabal.
De acuerdo con la resolución, la decisión responde a que la divulgación del expediente podría comprometer aspectos vinculados con la seguridad nacional. El MARN señala que la clasificación se sustenta en la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual permite restringir el acceso a información cuya divulgación represente un riesgo para la defensa o la seguridad del Estado.
La cartera ambiental indica que realizó una "prueba de daño", concluyendo que el perjuicio que podría ocasionar la publicación de la información es mayor que el interés público de conocerla, por lo que resolvió mantener bajo reserva todo el expediente administrativo.
La resolución establece que el período de reserva será de siete años, contados a partir de la publicación del acuerdo en el Diario de Centro América. Durante ese tiempo, la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del MARN será la responsable de la conservación y resguardo de la documentación.