 Terremotos: Venezolanos en Guatemala enviarán brigadistas

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Venezolanos en Guatemala enviarán brigadistas y ayuda para atender los terremotos

Entre el personal técnico figuran miembros del Colegio de Ingenieros de Guatemala para la remoción de estructuras colapsadas.

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Una mujer fue captada este 26 de junio al marcar una caja con ayudas humanitarias para los damnificados por los terremotos en Venezuela, en Ciudad de Guatemala (Guatemala), EFE/Alex Cruz
Una mujer fue captada este 26 de junio al marcar una caja con ayudas humanitarias para los damnificados por los terremotos en Venezuela, en Ciudad de Guatemala (Guatemala) / FOTO: EFE/Alex Cruz
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La Asociación de Venezolanos en Guatemala (ASOVEGUA) enviará un contingente de cincuenta brigadistas y ayuda humanitaria a Venezuela, tras recibir el aval de Caracas luego de los devastadores terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron al país suramericano.

El vicepresidente de ASOVEGUA, Erwin Noguera, confirmó a EFE que, tras coordinaciones con la Cancillería guatemalteca, se autorizó un vuelo directo para trasladar insumos y rescatistas.

Entre el personal técnico figuran miembros del Colegio de Ingenieros de Guatemala para la remoción de estructuras colapsadas.

"Ya se aprobó que el Gobierno de Venezuela permita el ingreso tanto de la ayuda que se está recaudando como de cincuenta brigadistas que van directo a trabajar en las áreas de rescate", explicó Noguera.

Por su parte, la residente venezolana Andrea Davis hizo un llamamiento urgente a la comunidad local y a la diáspora para aportar insumos médicos en esta primera fase de la emergencia, al indicar que las ubicaciones de los centros de recolección oficiales se difunden a través de las redes sociales de la organización.

Guatemala ofrece apoyo con rescatistas e ingenieros para labores de emergencia en Venezuela

Siguiendo los mecanismos internacionales de coordinación se definiría el momento y lugar de asistencia para proceder a la movilización de los equipos.

Recolectan insumos

La diáspora y ciudadanos locales han habilitado centros de acopio en la capital guatemalteca para recolectar analgésicos, materiales de curación e inmovilización médica, señalados como urgencias críticas por el personal sanitario en Caracas.

De forma paralela, la organización gestiona el envío de herramientas pesadas y equipos de corte adquiridos por donantes. Según la planificación logística institucional, la recolección se enviará estrictamente en una ruta aérea de Guatemala a Miami, y de Miami a Venezuela.

Según las autoridades venezolanas, los dos terremotos, que afectaron principalmente a Caracas y al estado vecino de La Guaira, hasta el momento, han dejado 1 mil 700 muertos, más de 5 mil heridos y cuantiosos daños materiales.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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