Guatemala ofrece apoyo con rescatistas e ingenieros para labores de emergencia en Venezuela

El Gobierno de Guatemala se solidarizó con el pueblo de Venezuela tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el pasado miércoles el país suramericano, una catástrofe que ya deja casi 600 muertos y 3 mil heridos, según el último balance de las autoridades venezolanas.
"El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresa su solidaridad con el pueblo venezolano", dijo la Cancillería a través de un comunicado de prensa emitido horas después de que ocurriera la tragedia.
Mientras tanto, este viernes 26 de junio se confirmó que el país puso a disposición de Venezuela dos equipos especializados de búsqueda y rescate (USAR-GUA 11), integrados por 50 rescatistas cada uno, recientemente recertificados bajo estándares internacionales, junto con sus respectivos equipos caninos.
De acuerdo con la información compartida, será en el momento en el que las autoridades venezolanas, a través de los mecanismos internacionales de coordinación, definan el momento y el lugar de la asistencia, que estos equipos serán movilizados para apoyar las labores de respuesta.
De igual forma, se dio a conocer que Guatemala ha ofrecido el apoyo de ingenieros estructurales para la evaluación de infraestructura afectada. Este asesoramiento se daría en coordinación con la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica, como parte de la cooperación técnica que la nación centroamericana pone a disposición en este tipo de emergencias.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7