 Terremotos en Venezuela: Cifra de muertos aumenta a 589

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11/06 13:00 HS
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Czech Republic CRZ
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Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
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Qatar QAT
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13/06 16:00 HS
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Finalizado
Scotland SCO
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Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
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Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
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Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
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Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
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Curacao CUR
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Ivory Coast ICV
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Ecuador ECU
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Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
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Sweden SWE
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Netherlands NET
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Sweden SWE
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Tunisia TUN
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Tunisia TUN
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Netherlands NET
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Japan JAP
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Sweden SWE
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Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
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Iran IRA
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21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
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21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
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Uruguay URU
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Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
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Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
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Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
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Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
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Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
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Argentina ARG
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Austria AUS
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Algeria ALG
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27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
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23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
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Colombia COL
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D.R. Congo DCR
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Uzbekistan UZB
England ENG
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Internacionales

Terremotos en Venezuela: Cifra de muertos aumenta a 589

La cifra de heridos también aumentó a 2 mil 980, al tiempo que se confirmó que se han registrado 214 réplicas.

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Terremotos en Venezuela, EFE
Terremotos en Venezuela / FOTO: EFE
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La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que la cifra de muertos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron a su país se elevó a 589, mientras que la de heridos a 2 mil 980 los heridos, al tiempo que confirmó que ya se han producido 214 réplicas.

"En el balance general, debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2 mil 980 personas heridas", declaró la mandataria al encabezar un encuentro desde el estado Zulia, en el occidente del país, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Sin embargo, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, cifró en 4 mil 300 personas la cifra de heridos por los terremotos.

Rodríguez destacó que han podido rescatar a "decenas" de personas, sin precisar la cifra. Igualmente, anunció la militarización del estado costero de La Guaira (centro), contiguo a Caracas y donde está el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, para atender esta coyuntura en la región más afectada por los dos terremotos ocurridos el pasado miércoles en la tarde.

"Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus distintos componentes están en el territorio del estado La Guaira, para atender esta coyuntura que afecta a nuestro pueblo", añadió.

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Terremotos en Venezuela - EFE

La mandataria señaló que el despeje de la vialidad ha permitido que los rescatistas, los organismos de seguridad ciudadana, así como los militares, se desplacen por el estado para atender aspectos logísticos como la alimentación y el agua. Además, informó que desde el miércoles en la tarde se han producido 214 réplicas.

Zona de desastre

Recostados en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados, cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas en Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5.

La Guaira fue declarado el jueves zona de desastre por la presidenta encargada de Venezuela.

Los terremotos afectaron también a otras regiones del país, incluida Caracas, donde colapsaron edificios y distintas instalaciones.  

*Con información de EFE

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