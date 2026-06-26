Terremotos en Venezuela: OMS recuerda que primeras 72 horas son críticas

A dos días de los terremotos que devastaron Venezuela y que han dejado más de 200 muertos y decenas de desaparecidos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recordó que las primeras 72 horas son críticas para encontrar víctimas bajo los escombros y salvar vidas.
Los hospitales en las zonas afectadas atienden ya lesiones tales como fracturas, traumatismos craneales, heridas por aplastamiento, quemaduras y otras derivadas del colapso de edificios, indicó en rueda de prensa telemática desde Washington Ciro Ugarte, director de emergencias sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la división regional de OMS.
"Las prioridades sanitarias inmediatas incluyen la gestión de grandes números de víctimas y la atención traumatológica, especialmente en zonas con edificios derrumbados y operaciones de búsqueda y rescate en curso", agregó.
Preguntado sobre si las sanciones que todavía pesan sobre Venezuela están afectando al despliegue de ayuda humanitaria, Ugarte aseguró que actualmente no hay restricciones.
En este sentido, recordó que en las últimas semanas el país latinoamericano pudo efectuar pagos adicionales para vacunas, lo que ha permitido la disponibilidad de estos suministros esenciales.
Sí reconoció que el sistema sanitario venezolano ya era frágil, y el país se encontraba en una emergencia humanitaria prolongada, por lo que el impacto de los seísmos "generará nuevas y significativas necesidades".
Más de 6 millones de personas afectadas
Este viernes, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, indicó que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles.
La cifra incluiría dos millones de personas en la capital, Caracas, agregó la fuente de la agencia de Naciones Unidas, señalando que se esperan estimaciones más precisas a medida que surja nueva información sobre la catástrofe.
"Los edificios han colapsado y las infraestructuras críticas han sufrido daños, lo que limita el acceso a servicios básicos", destacó Brennan, quien subrayó que por ahora la prioridad es la búsqueda y el rescate de personas entre los escombros.
"Mientras continúan las evaluaciones para determinar la magnitud total del impacto, ya está claro que el desplazamiento aumentará a medida que más comunidades se vean afectadas y las personas busquen seguridad", agregó.
En la misma rueda de prensa, portavoces de agencias de la ONU afirmaron que una veintena de hospitales de emergencia en estados como La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia, Yaracuy y Lara, así como en el distrito de Caracas, han sufrido daños en sus instalaciones.
Venezuela ha solicitado específicamente a la ONU el despliegue de tres equipos médicos de emergencia con capacidad quirúrgica, y uno de ellos ya está siendo enviado desde EE. UU., subrayaron.
Añadieron que el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez también ha solicitado suministros, medicamentos y equipos que están siendo adquiridos y preparados para su envío a Caracas o a través de Panamá.
*Con información de EFE