VIDEO: Pescadores graban los terremotos en Venezuela

En redes sociales continúan circulando videos que muestran diferentes perspectivas de la tragedia tras los dos devastadores terremotos que el miércoles 24 de junio sacudieron el Caribe de Venezuela.
Uno de estos videos fue captado por pescadores frente a las costas del estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos, y deja ver el momento exacto en que comenzaron los fuertes sismos, de magnitud 7,5 y 7,2, respectivamente.
Venezuela evalúa impacto de los terremotos
Equipos de rescate, autoridades y ciudadanos voluntarios en Venezuela redoblaban los esfuerzos de búsqueda de sobrevivientes entre numerosas edificaciones colapsadas tras los potentes terremotos de magnitud que, según cifras oficiales, dejaron al menos 188 muertos y más de 1 mil 500 heridos.
Después de una noche y madrugada marcadas por al menos 30 réplicas, la luz del día dejó en evidencia la dimensión de una emergencia que tiene como principal protagonista al estado costero de La Guaira, donde está ubicado el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal del país y que sirve a Caracas.
En esa región frente al mar Caribe numerosos edificios residenciales y estructuras quedaron reducidas a escombros, lo que llevó a la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, a declarar "zona de desastre natural".
Al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, han resultado afectadas, informó este jueves el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez.
Rodríguez detalló que, hasta el momento, hay 2 mil 927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, "algunos han debido ser evacuados", sin precisar la cifra.
Por su parte, Delcy Rodríguez anunció la conformación de un fondo de 200 millones de dólares con recursos que el país tiene depositados en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que destinará a la reconstrucción de infraestructuras afectadas y a financiar la construcción de nuevas viviendas.
También dio a conocer la creación de un fondo para la "atención inmediata de las víctimas de este desastre natural" y solicitó el apoyo del sector privado para facilitar el alquiler de "maquinaria amarilla para las labores de rescate".
*Con información de EFE