Guatemala se solidariza con Venezuela tras terremoto

El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), expresó su solidaridad con el pueblo venezolano tras el terremoto de magnitud 7.1 registrado el miércoles, 24 de junio, en Venezuela.
A través de un comunicado oficial, la Cancillería guatemalteca manifestó su respaldo a las personas afectadas por el movimiento telúrico y reiteró sus deseos de pronta recuperación para las comunidades impactadas por el fenómeno natural.
Asimismo, la oficina informó que, hasta el momento, no se tiene reporte de ciudadanos guatemaltecos afectados por el sismo. No obstante, las autoridades mantienen un monitoreo constante de la situación y permanecen atentas a la evolución de los acontecimientos.
La Cancillería recordó que los connacionales que requieran asistencia o protección consular pueden comunicarse a través del número de emergencias habilitado para estos casos: +58 414 17 56 027 o +506 6892 0971. También pueden escribir al correo [email protected].
El Gobierno de Guatemala reafirmó su compromiso de brindar apoyo y acompañamiento a los guatemaltecos residentes o de paso en Venezuela, en coordinación con las representaciones diplomáticas y consulares correspondientes.
Tragedia en Venezuela
El Caribe venezolano fue sacudido ayer por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.
El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves 164 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron a su país, donde aseguró se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.
De igual forma, comunicó que se ha conformado un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción de las zonas afectadas, donde en las primeras horas de este jueves continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.
"Quisiera anunciar la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional, que nos permita reconstruir infraestructura, hospitales, que nos permita la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas", detalló la líder venezolana.
También dio instrucciones para la creación de un fondo para la "atención inmediata de las víctimas de este desastre natural que -lamentó- ha enlutado a decenas de familias".
Rodríguez ratificó que La Guaira, un estado costero en el norte del país y vecino a Caracas, es el estado más afectado por los terremotos, e indicó que ha sido declarado "zona de desastre natural por la cantidad de edificios que colapsaron", cuya cantidad no precisó de inmediato.