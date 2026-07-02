Capturan a hombre por presuntamente fingir su secuestro para exigir Q30 mil a su familia

Un hombre de 51 años fue capturado por investigadores del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC), señalado de presuntamente simular su propio secuestro con el objetivo de exigir Q30 mil a sus familiares a cambio de su supuesta liberación.
La captura se realizó como resultado de una investigación iniciada tras la denuncia por la desaparición del hombre, reportada la mañana del día anterior en jurisdicción de Tecpán, Chimaltenango. Según las pesquisas, quienes se hacían pasar por secuestradores mantenían comunicación con la familia para exigir el pago del rescate.
Como parte de las diligencias, especialistas del Comando Antisecuestros emplearon diferentes técnicas de investigación e inteligencia policial, lo que permitió localizar a la supuesta víctima durante la tarde en el kilómetro 88 de la ruta Interamericana.