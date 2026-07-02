 Capturan a sospechoso de robo en vivienda en Mixco

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Presunto responsable de robo en vivienda es capturado en Mixco

El sospechoso presuntamente sustrajo artículos valorados en aproximadamente Q2 mil 500.

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Un hombre señalado de haber ingresado a una vivienda para sustraer diversos objetos de valor fue capturado en horas de la noche del miércoles, 1 de julio, en la 1ª calle de la colonia Belén, zona 7 del municipio de Mixco, Guatemala.

La Policía Municipal de esa localidad informó que atendió un incidente en el referido sector luego de recibir un llamado de auxilio de vecinos que señalaban la presencia irregular de un hombre de 28 años en el interior del domicilio.

De acuerdo con el reporte, el presunto responsable habría robado un teléfono celular, un amplificador de radio y un mouse de computadora, artículos valorados en aproximadamente Q2 mil 500.

Con el apoyo de los vecinos del sector, el sospechoso fue retenido en el lugar mientras se coordinaba la intervención de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

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De acuerdo con la PNC, cuando fue ubicado el hombre caminaba libremente y no presentaba señales de haber estado privado de libertad.

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Dos hombres resultaron con lesiones en distintas partes del cuerpo después de haber sido vapuleados por un grupo de personas que los señalaba de estar involucrados en hechos delictivos cometidos en el sector conocido como La Bendición, en La Isla, colonia Tierra Nueva 1, municipio de Chinautla, Guatemala. Los hechos ocurrieron la semana pasada.

Los vecinos indicaron que los individuos trataron de robar en una de las viviendas de esa localidad, por lo que decidieron tomar medidas que incluyeron atarlos de pies y manos y golpearlos. También los rociaron con gasolina, pues tenían la intención de prenderles fuego; sin embargo, después decidieron lanzarlos a un barranco.

Los Bomberos Municipales de Chinautla acudieron al lugar tras recibir alertas sobre la presencia de personas lesionadas que se encontraban al fondo de una hondonada. Los técnicos en urgencias médicas constataron que los pacientes presentaban varias contusiones en diferentes partes del cuerpo. Además, uno de ellos presentaba deformidad en una extremidad inferior.

Los lesionados fueron extraídos del barranco. A ambos se les brindó asistencia prehospitalaria y posteriormente fueron llevados al Hospital General San Juan de Dios en estado delicado.

Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público fueron notificados para realizar las diligencias e investigaciones correspondientes en seguimiento de este caso.

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