Capturan a mujeres implicadas en robo de mercancía en Quetzaltenango

Agentes de la Comisaría 41 de la Policía Nacional Civil capturaron a dos mujeres señaladas de haber sustraído mercadería de un establecimiento ubicado en un centro comercial de la zona 3 de Quetzaltenango.
Las detenidas son dos mujeres de 39 y 37 años edad respectivamente, quienes fueron denunciadas por el propietario del negocio por la sustracción de prendas de ropa interior con un valor superior a los Q7 mil.
Tras recibir la denuncia, los policías realizaron las diligencias correspondientes y procedieron a la captura de ambas mujeres, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para solventar su situación legal.