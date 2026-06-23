 Accidente en Villa Nueva: Motorista fallecida y cierre vehicular

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Accidente en Villa Nueva: Motorista fallecida y cierre vehicular

El hecho ocurrió en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico.

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Área donde falleció una mujer que conducía una motocicleta en Km. 15 de ruta al Pacífico., PMT de Villa Nueva
Área donde falleció una mujer que conducía una motocicleta en Km. 15 de ruta al Pacífico. / FOTO: PMT de Villa Nueva
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Una mujer murió como resultado de un accidente de tránsito que se registró en horas de la tarde de este martes, 23 de junio, en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico (CA-9), en jurisdicción del municipio de Villa Nueva, Guatemala.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de esa localidad dio a conocer que la víctima circulaba a bordo de una motocicleta en los carriles con dirección al norte cuando, por causas no establecidas, sufrió el percance que le generó las graves lesiones.

Al lugar se presentaron los cuerpos de socorro; sin embargo, al evaluar a la conductora se confirmó que ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, la motorista no ha podido ser identificada. Solo se estableció que viajaba en un vehículo de dos ruedas de color celeste. En el lugar también quedaron dispersas varias de sus pertenencias que cayeron al momento de que presuntamente fue colisionada.

La Policía Nacional Civil se hizo presente al sector y cerró el área con el fin de resguardar la escena. Mientras tanto, quedó a la espera de que acudieran los fiscales del Ministerio Público.

Interceptan a automovilista posiblemente involucrado en accidente

Henry Quevedo, vocero de la PMT de Villa Nueva, informó que en el kilómetro 13.5 de la ruta al Pacífico, específicamente en el ingreso al retorno hacia el paso a desnivel del bulevar Sur de San Cristóbal, se encuentra un vehículo perteneciente a un conductor que estaría involucrado en el accidente donde murió la motorista.

Se trata de un automóvil tipo sedán que presenta daños en su estructura, principalmente en la parte frontal. El mismo está custodiado por las fuerzas de seguridad y, hasta el momento, se desconoce si hay personas detenidas.

https://x.com/PMT_VILLANUEVA/status/2069507284049199615

Cierre parcial de la ruta

De acuerdo con las autoridades de tránsito de Villa Nueva, el tránsito con dirección hacia el norte se mantiene lento, principalmente por personas curiosas que disminuyen la velocidad para observar lo ocurrido o tomar fotografías, por lo que pidió a los usuarios tomar las precauciones necesarias.

En el área se encuentra cerrado al menos uno de los carriles, por lo que no está completamente detenida la movilidad en el tramo.

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