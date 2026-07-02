Inacif identifica a víctima mediante inteligencia artificial

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) informó este jueves, 2 de julio, que logró la primera identificación de una persona fallecida mediante el uso de una herramienta de inteligencia artificial denominada IdentIA, un sistema diseñado para analizar y clasificar tatuajes con el fin de apoyar los procesos de necroidentificación.
De acuerdo con la institución, el caso corresponde a una mujer de 24 años cuyo cuerpo permanecía sin identificar desde hace aproximadamente un mes en la morgue de la zona 3 de la Ciudad de Guatemala. Tras el uso de este insumo fue posible determinar de quién se trataba, luego de que familiares de una persona desaparecida aportaran información durante una entrevista antemortem.
Según explicó el Inacif, el software procesó en cuestión de segundos una posible coincidencia entre los tatuajes registrados en el cadáver y la información proporcionada por la madre de la joven desaparecida. Posteriormente, especialistas revisaron las imágenes sugeridas por el sistema y confirmaron la identidad mediante un cotejo de huellas dactilares.
Destacan avance en reducción de tiempos
La directora general del INACIF, Ingrid Johana Romero Escribá, señaló que la incorporación de esta tecnología representa un avance para las ciencias forenses y permitirá reducir los tiempos de espera de las familias que buscan conocer el paradero de sus seres queridos.
"El nuevo recurso nos coloca en la vanguardia de este tipo de procedimientos y evidencia que la modernización es una prioridad para el INACIF. Además, contribuye a disminuir el drama y la angustia que enfrentan los familiares cuando no logran determinar dónde está su ser querido", expresó.
Más acerca de la herramienta
El doctor Luis Fernando Herrera, del área de Necroidentificación Humana del INACIF, indicó que IdentIA se utiliza para el análisis y clasificación de tatuajes en personas fallecidas, facilitando la generación de posibles coincidencias que posteriormente son verificadas mediante los procedimientos forenses establecidos.
La institución destacó que la herramienta fue desarrollada por LAB-CO, un laboratorio de innovación enfocado en seguridad y justicia, que ha implementado proyectos tecnológicos en distintos países de América Latina y el Caribe. Desde 2020, la organización ha desarrollado 35 proyectos en 24 estados de México, además de iniciativas en El Salvador, Guyana, Jamaica, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y ahora Guatemala.
El INACIF señaló que la implementación de esta tecnología fortalece los procesos de identificación humana y refuerza el uso de herramientas innovadoras como apoyo a las investigaciones forenses en el país.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7