 Estado de salud del herido en protestas fuera de la USAC

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Nacionales

Hospital Roosevelt actualiza estado de salud de joven herido en protestas en Usac

Momentos de tensión surgieron en las afueras del campus central tras la toma de posesión de Mazariegos para un nuevo período como rector.

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Manifestación en Usac tras toma de posesión de Mazariegos
Manifestación en Usac tras toma de posesión de Mazariegos. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Hospital Roosevelt brindó detalles este jueves, 2 de julio, acerca del estado de salud del paciente que ingresó herido tras los hechos ocurridos ayer en las afuera del campus central de la Universidad de San Carlos (USAC), donde se llevaron a cabo protestas tras la toma de posesión de Walter Mazariegos para un segundo período como rector.

El centro asistencial explicó que el afectado fue identificado como Víctor José Barrios Galindo, de 23 años de edad, quien fue trasladado al área de Emergencia de Adultos presentando traumatismo facial.

Las imágenes captadas por periodistas en el lugar de los hechos mostraban al joven con evidentes lesiones en el área del rostro tras verse afectado por los incidentes surgidos, en los que se reportó el lanzamiento de gases, bombas y agua a presión.

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Manifestaciones en la Usac, 1 de julio de 2026. -

Según el informe, a su ingreso el joven fue evaluado por el equipo multidisciplinario de emergencia, realizándose la valoración clínica correspondiente, así como estudios diagnósticos complementarios, incluyendo imágenes radiológicas y pruebas de laboratorio.

"Los resultados de los estudios efectuados permitieron descartar fracturas óseas, lesiones maxilofaciales de relevancia clínica y otras complicaciones asociadas al trauma sufrido. Durante su estancia hospitalaria, el paciente permaneció hemodinámicamente estable, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sin evidencia de deterioro neurológico", se detalló.

EN IMÁGENES. Tensión en las afueras de la Usac tras toma de posesión de Mazariegos

Grupos que respaldan la gestión de Walter Mazariegos y otros que la rechazan mantienen presencia en el perímetro del campus central.

Confirman egreso del paciente

De acuerdo con la información compartida, después de completarse la evaluación medica correspondiente a Barrios Galindo, se determinó que no presentaba lesiones que ameritaran manejo intrahospitalario.

En ese contexto, se le otorgó el egreso y se hicieron las indicaciones médicas correspondientes para que pueda continuar con su tratamiento de forma ambulatoria. La condición del paciente en el momento en el que recibió el alta del hospital era estable.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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