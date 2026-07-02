Estado de salud del herido en protestas fuera de la USAC

El Hospital Roosevelt brindó detalles este jueves, 2 de julio, acerca del estado de salud del paciente que ingresó herido tras los hechos ocurridos ayer en las afuera del campus central de la Universidad de San Carlos (USAC), donde se llevaron a cabo protestas tras la toma de posesión de Walter Mazariegos para un segundo período como rector.
El centro asistencial explicó que el afectado fue identificado como Víctor José Barrios Galindo, de 23 años de edad, quien fue trasladado al área de Emergencia de Adultos presentando traumatismo facial.
Las imágenes captadas por periodistas en el lugar de los hechos mostraban al joven con evidentes lesiones en el área del rostro tras verse afectado por los incidentes surgidos, en los que se reportó el lanzamiento de gases, bombas y agua a presión.
Según el informe, a su ingreso el joven fue evaluado por el equipo multidisciplinario de emergencia, realizándose la valoración clínica correspondiente, así como estudios diagnósticos complementarios, incluyendo imágenes radiológicas y pruebas de laboratorio.
"Los resultados de los estudios efectuados permitieron descartar fracturas óseas, lesiones maxilofaciales de relevancia clínica y otras complicaciones asociadas al trauma sufrido. Durante su estancia hospitalaria, el paciente permaneció hemodinámicamente estable, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sin evidencia de deterioro neurológico", se detalló.
Confirman egreso del paciente
De acuerdo con la información compartida, después de completarse la evaluación medica correspondiente a Barrios Galindo, se determinó que no presentaba lesiones que ameritaran manejo intrahospitalario.
En ese contexto, se le otorgó el egreso y se hicieron las indicaciones médicas correspondientes para que pueda continuar con su tratamiento de forma ambulatoria. La condición del paciente en el momento en el que recibió el alta del hospital era estable.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7