Hospital Roosevelt: Nuevo equipo de tomografía para cáncer

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) anunció este martes, 28 de abril, que el hospital Roosevelt adquirió un nuevo equipo de Tomografía Axial Computarizada (TAC), con el que se busca mejorar la detección oportuna del cáncer y otras enfermedades.
De acuerdo con la cartera, la compra del tomógrafo responde a la necesidad de fortalecer la capacidad diagnóstica del centro hospitalario mediante tecnología de alta precisión, que permitirá obtener resultados más certeros y en menor tiempo para los pacientes.
Las autoridades indicaron que este equipo representa un avance significativo en la atención integral del cáncer, ya que contribuirá en los procesos de identificación, evaluación y seguimiento de distintos tipos de la enfermedad, ampliando las oportunidades de tratamiento y mejorando la calidad de vida de los pacientes.
El nuevo TAC estará disponible para usuarios de distintas especialidades médicas, tanto en áreas de hospitalización como en consulta externa, lo que también permitirá reducir los tiempos de espera en estudios de imagen.
Según el MSPAS, esta incorporación se enmarca en los compromisos establecidos en la Ley de Atención Integral del Cáncer, que promueve el acceso a diagnósticos tempranos y atención especializada para pacientes oncológicos en el país.
Asimismo, la institución destacó que la medida fortalece el modelo de atención integral basado en redes de servicios de salud, con énfasis en brindar atención digna, oportuna y con tecnología de vanguardia a la población guatemalteca.
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El Ministerio de Salud informó en marzo pasado que mantiene su compromiso con la atención integral de pacientes con cáncer y anunció un incremento en el presupuesto destinado a la Liga Nacional Contra el Cáncer, entidad que administra los recursos para el Instituto de Cancerología (INCAN).
Según el comunicado oficial, el apoyo financiero se otorga en cumplimiento de la Ley de Presupuesto y se canaliza a través de una subvención anual dirigida a fortalecer los servicios de atención oncológica. La Liga Nacional Contra el Cáncer y el INCAN son instituciones privadas sin fines de lucro encargadas de brindar tratamiento a pacientes con esta enfermedad.
El MSPAS explicó que la entrega de los recursos está condicionada al cumplimiento de indicadores y metas establecidos en un convenio específico, con el objetivo de garantizar atención oportuna y de calidad, así como un manejo transparente de los fondos públicos.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7