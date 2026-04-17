Hospital Roosevelt reporta incremento de menores con síntomas de sarampión

La emergencia pediátrica del Hospital Roosevelt reporta un incremento en el ingreso de niños con síntomas de sarampión, con hasta 16 casos diarios atendidos en ese centro asistencial, según confirmaron este viernes las autoridades del centro asistencial.
De acuerdo con el jefe de la referida unidad, el doctor Ricardo Menéndez, actualmente ocho menores permanecen hospitalizados debido a complicaciones asociadas a la enfermedad, principalmente cuadros de neumonía.
El especialista advirtió que el sarampión es altamente contagioso, ya que una persona infectada puede transmitir el virus hasta a 25 más. Asimismo, señaló que, de no tratarse a tiempo o si presenta complicaciones, la enfermedad puede llegar a ser mortal.
Las autoridades médicas reiteraron el llamado a la población a mantener al día los esquemas de vacunación y acudir a los servicios de salud ante la aparición de síntomas, con el fin de evitar la propagación del virus y reducir riesgos en la niñez.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7