 Ataque deja cuatro muertos en Escuintla

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Ataque deja cuatro muertos en Escuintla

En el lugar también se localizó con vida a una menor de edad de aproximadamente 2 años.

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Tres cuerpos fueron hallados en el vehículo. , Foto Bomberos Municipales Departamentales
Tres cuerpos fueron hallados en el vehículo. / FOTO: Foto Bomberos Municipales Departamentales
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La tarde de este miércoles 8 de julio fueron localizados los cuerpos de dos hombres y dos mujeres, en Escuintla, informaron Bomberos Municipales Departamentales.

En un camino de terracería en la Finca Kabanú ruta hacia la aldea Las Delicias, La Democracia, Escuintla, bomberos localizaron a tres personas con heridas de arma de fuego en el interior de un picop, y a unos metros del vehículo se localizó a una cuarta víctima.

Los bomberos establecieron que las víctimas tenían heridas de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes. 

Los bomberos también localizaron en la cabina del vehículo a una menor de aproximadamente 2 años quien resultó ilesa del incidente.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, las víctimas viajaban en el picop, cuando fueron interceptadas y atacados por desconocidos.

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Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*

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