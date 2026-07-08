Ataque deja cuatro muertos en Escuintla

La tarde de este miércoles 8 de julio fueron localizados los cuerpos de dos hombres y dos mujeres, en Escuintla, informaron Bomberos Municipales Departamentales.
En un camino de terracería en la Finca Kabanú ruta hacia la aldea Las Delicias, La Democracia, Escuintla, bomberos localizaron a tres personas con heridas de arma de fuego en el interior de un picop, y a unos metros del vehículo se localizó a una cuarta víctima.
Los bomberos establecieron que las víctimas tenían heridas de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.
Los bomberos también localizaron en la cabina del vehículo a una menor de aproximadamente 2 años quien resultó ilesa del incidente.
De acuerdo con información preliminar de las autoridades, las víctimas viajaban en el picop, cuando fueron interceptadas y atacados por desconocidos.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*