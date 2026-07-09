 Avanza investigación por ataque armado en Escuintla

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Continúan las investigaciones por ataque armado en Escuintla; niña fue entregada a familiares

Cuatro personas murieron tras un ataque armado que se registró en una finca de La Democracia.

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Área donde fueron localizadas cuatro personas fallecidas y una menor ilesa tras un ataque armado en La Democracia, Escuintla., Bomberos Municipales Departamentales
Área donde fueron localizadas cuatro personas fallecidas y una menor ilesa tras un ataque armado en La Democracia, Escuintla. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales
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Las autoridades desarrollan las investigaciones en seguimiento del ataque armado que se registró en horas de la tarde del miércoles, 8 de julio, en la finca Kabanú, ubicada en la ruta hacia la aldea Las Delicias, municipio de La Democracia, Escuintla.

En el lugar fueron localizadas cuatro personas fallecidas, tres de ellas dentro de un automóvil tipo picop y otra más a pocos metros del mismo. El hallazgo se dio en un camino de terracería, en medio de la vegetación.

Los cuerpos de socorro que atendieron la emergencia también reportaron que encontraron en la cabina del vehículo a una menor de aproximadamente 2 años de edad, quien resultó ilesa del incidente.

Las víctimas mortales fueron identificadas como: Adán Alberto Sánchez, de 42 años; María Elvira Pacán Mayorga, de 59; Erika Meliza Girón Sandoval, de 19; y Jonathan Alexander López Chávez, de 18 años.

Al respecto de este caso, Jorge Aguilar, portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), expuso que se tienen varias líneas de investigación tras el múltiple crimen. Sin embargo, no profundizó en detalles tomando en cuenta que están en desarrollo las pesquisas.

Situación de menor sobreviviente

La Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN) ubicada en Escuintla informó que se encuentra dando seguimiento al caso de la niña que sobrevivió al hecho de violencia ocurrido en Escuintla, en el que fallecieron sus padres.

De acuerdo con la oficina, tras las diligencias correspondientes se entregó la pequeña a familiares luego de verificar la idoneidad de dicho recurso para garantizar la protección integral de sus derechos fundamentales.

Ataque deja cuatro muertos en Escuintla

En el lugar también se localizó con vida a una menor de edad de aproximadamente 2 años.

Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en 2025

Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.

Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.

De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.

Por el contrario, las muertes por heridas de arma blanca se redujeron en 2025 casi un 19 % en comparación con 2024. El Inacif contabilizó el año pasado 264 asesinatos con este tipo de arma, lo que supone 50 casos menos que los 314 registrados en el ejercicio previo.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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